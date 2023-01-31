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全聯打造元宵最閃燈區！12公尺光塔直射高空　數位迷宮光影沈浸秀

▲▼全聯響應「2023台灣燈會在台北」，特別打造《光鑰未來_全聯25》LED數位迷宮燈飾作品。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯響應「2023台灣燈會在台北」，特別打造《光鑰未來_全聯25》LED數位迷宮燈飾作品。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

每年最期待的台灣燈會，睽違23年重返台北，為了響應疫情解封後第一場國際大型活動，全聯福利中心也特別打造《光鑰未來_全聯25》LED數位迷宮燈飾作品，全區使用超過2700片LED打造光影沉浸秀，加上高達12公尺的數位光塔，還有5公尺高的福利熊，預計吸引許多民眾拍照打卡。

▲▼全聯響應「2023台灣燈會在台北」，特別打造《光鑰未來_全聯25》LED數位迷宮燈飾作品。（圖／全聯福利中心提供）

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▲▼全聯響應「2023台灣燈會在台北」，特別打造《光鑰未來_全聯25》LED數位迷宮燈飾作品。（圖／全聯福利中心提供）

▲▼全聯響應「2023台灣燈會在台北」，特別打造《光鑰未來_全聯25》LED數位迷宮燈飾作品。（圖／全聯福利中心提供）

全聯為回饋全台民眾並響應「2023台灣燈會在台北」，特別攜手科技展演藝術策展人馮建彰帶領的台灣團隊FREES，與國際知名土耳其OUCHHH創意新媒體團隊，打造《光鑰未來_全聯25》LED數位迷宮燈飾作品，其中4層樓高（12米）的LED數位光塔，不僅帶領參觀者進入一個全新的視覺世界，也開啟全聯對未來的無限想像。

▲▼全聯響應「2023台灣燈會在台北」，特別打造《光鑰未來_全聯25》LED數位迷宮燈飾作品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全區使用超過2700片LED打造光影沉浸秀，預計吸引許多民眾拍照打卡。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯響應「2023台灣燈會在台北」，特別打造《光鑰未來_全聯25》LED數位迷宮燈飾作品。（圖／記者林育綾攝）

《光鑰未來_全聯25》於1/31起可至專屬活動網站免費預約參觀，將於2/5元宵節當天正式登場，展出15天，每天自17:00～22:00點燈，每日有10場光影沉浸秀，每半小時一場。每組手機號碼同一場次至多可預約1至4人(含孩童)；每日至多可預約一場次。每場皆限定人數免費參觀，人數達上限即關閉預約。

預約成功後會收到專屬QRcode，屆時進場前提供給現場工作人員核對即可；同時也會視預約報到狀況，開放現場排隊觀眾入場。

▲▼全聯響應「2023台灣燈會在台北」，特別打造《光鑰未來_全聯25》LED數位迷宮燈飾作品。（圖／全聯福利中心提供）

▲《光鑰未來_全聯25》將於2/5元宵節起展出15天，可上網免費預約。（圖／全聯福利中心提供）

每半小時展演一次的《Future Jungle光影秀》分成兩大段落，第一大段開場為以裸眼3D製作的《全聯25週年福利秀》，總長3分鐘，福利熊將以中央數位光塔作為舞台進行表演，周邊的迷宮牆面將出現各種漂浮的音符與樂器，跟著福利熊一起進行一場大型的沉浸式表演。

而第二大段落則是12分鐘光影沉浸秀《四季迴響4season Life》，以台灣即將出現第一家國際知名五星級四季酒店為概念打造，使用《四季交響樂》經典曲為襯樂，並找來知名音樂人各別製作三部曲凸顯轉折，包含《四季經典曲》、《四季電音曲》、《四季變奏曲》，將讓參觀民眾進行一場前所未有的視覺與聽覺饗宴。節目最後回到OUCHHH日常呼吸AI數據動畫模式。

▲▼全聯響應「2023台灣燈會在台北」，特別打造《光鑰未來_全聯25》LED數位迷宮燈飾作品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯還集結行動超市車、阪急麵包車，推出開放式的「PX MART市集」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯響應「2023台灣燈會在台北」，特別打造《光鑰未來_全聯25》LED數位迷宮燈飾作品。（圖／記者林育綾攝）

除了需預約觀賞的燈區外，全聯還集結行動超市車、阪急麵包車，推出開放式的「PX MART市集」，販售茶葉蛋、地瓜、包子等熱食，還有OFF COFFEE、現烤麵包及多款零食、飲料，滿足賞燈民眾購買需求；市集還也特別陳列福利熊商品專區推出多款限定商品，包含文件夾、玩偶、購物袋等，同時現場將展示5米高的福利熊充氣球。

▲▼全聯響應「2023台灣燈會在台北」，特別打造《光鑰未來_全聯25》LED數位迷宮燈飾作品。（圖／記者林育綾攝）

▲《光鑰未來_全聯25》使用OUCHHH最大規模的作品展出，甚至有超過10件作品從未在台灣曝光過。（圖／記者林育綾攝）

Ouchhh 藝術家Ferdi Alici & Eylul Alici 指出，《光鑰未來_全聯25》使用OUCHHH最大規模的作品展出，甚至有超過10件作品從未在台灣曝光過，另有3件專門為本活動創作的作品，尤其迷宮中的光塔更是首次在國際上讓觀眾能同時體驗內外的AI裝置藝術，以全聯會員與全球四季飯店相關數據作為運算基礎即時生成畫面，洞內無限延伸的鏡像，更是展現全聯全集團向下扎根、向上展望的美好未來。

策展人馮建彰也說，光鑰影像製作背景由OUCHHH取用大數據製作，透過台灣燈會在台北即時人流、捷運進出站人流、YouBike等交通流，甚至到全聯會員過去25年來所創造的數據成績等，都將以流動式畫面展現即時光影變化。

《光鑰未來_全聯25》活動內容
活動時間：2/5-2/19 每天17:00～22:00
活動地點：台北市信義路五段100-1號(四季酒店預定地旁)
展演預約：1/31起開放預約網站，每半小時一場，每天共10場，每場達人數上限即關閉預約。

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