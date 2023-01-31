搶燈會商機！北市15市集擴大回饋　學生證免費換士林夜市100元抵用券

▲士林夜市。（資料圖／記者呂晏慈攝）

記者袁茵／台北報導

睽違23年重回台北市舉辦的台灣燈會將於明（2月1日）試營運，2月5日正式登場，台北市長蔣萬安31日於市政會議與產發局討論「商機活絡六大方案」，除了台灣燈會促銷活動外，還有15處市集擴大回饋行銷活動，包括龍山寺地下街打卡送消費券200元、士林夜市持學生證即可獲得100元抵用券。

蔣萬安31日上午召開例行市政會議，並由產發局報告「商機活絡六大方案」，分別為「台灣燈會促銷活動」、「拓展國際市場」、「活化商圈市集」、「加值農業」、「促進觀光」和「振興貸款」，並於下午由發言人羅旺哲轉述其內容。

關於「台灣燈會促銷活動」，2月5日至2月19日有台灣燈會消費集章加碼抽獎，總獎值300萬元以上，共募集319家特約店家舉辦消費集章抽獎活動，獎項為日商IRIS贊助的500件家電用品，每件均價值4500元以上，以及加碼抽出20組6000元紅包。「拓展國際市場」則是補助工商團體及廠商參與國際展覽，爭取訂單預計補助100件申請案、促成10億元訂單。

「活化商圈市集」部分，除了預計辦理84場商圈活動外，還有補助9處市集自理組織辦理行銷活動，促進民眾消費並提振商機；同時2月1日至2月28日舉辦「15處市集擴大回饋行銷活動」，包括大直市場4000元可購買5000元消費券，永春市場500元可購買1000元消費券等，龍山寺地下街只要打卡就能換200元消費券，士林夜市則為消費任2項商品或持有學生證即可獲100元抵用券。