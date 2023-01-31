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選定了？被爆成立「大安立委參選人」團隊　羅智強：促國會革新是目標

▲▼羅智強22日上午受訪。（圖／記者宋良義攝）

▲羅智強。（圖／記者宋良義攝）

記者袁茵／台北報導

挾2022九合一地方選舉大勝，國民黨力拚2024重返執政、國會過半，由於台北市第六選區大安區立委林奕華將卸下立委身份，轉任台北市長蔣萬安的市府副市長，因此該區未來由誰來挑戰，備受外界關注。不過，國民黨台北市議員曾獻瑩發現，已有幕僚披著「大安區立委參選人羅智強」的宣傳背心，立委選戰悄悄開跑。

面對從立委轉換到副市長跑道的時間點？林奕華日前表示，「應該是2月初吧！但時間部分，之前說過要跟市長（蔣萬安）和（立院國民黨團）黨團協調，應該是2月初吧！」並且希望趕在2月5日台灣燈會前任副市長。

不過，林奕華若如期在2月初辭掉立委、擔任副市長，大安區立委缺額仍因剩餘任期不足，所以不會進行補選；而2024立委選舉由誰來戰，外界開始關注曾與林奕華一同競爭該區立委的台北市議員王欣儀，以及台北市議員李柏毅、鍾沛君等人，還有擁有超高聲量的前台北市議員羅智強動向與意願。

而曾獻瑩31日於臉書發文提及，今天跑元宵節行程時，意外發現有大安立委參選人的團隊，「立委選戰已經開跑了？」只見曾獻瑩貼出的4張照片中，服務團隊名稱皆寫著羅智強。

對此，羅智強31日晚間回應，「結合優秀有戰力的伙伴進入國會，促成政黨輪替、促進國會革新，是我2024年的目標。至於選區，請益拜訪持續進行中，再給我一點時間，我會向大家正式報告，決定參選哪一個選區。」

▼曾獻瑩發現有幕僚穿著「大安立委參選人羅智強服務團隊」競選背心。（圖／翻攝自曾獻瑩臉書粉專）

▲▼曾獻瑩發現有幕僚穿著「大安立委參選人羅智強服務團隊」競選背心。（圖／翻攝自曾獻瑩臉書粉專）

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