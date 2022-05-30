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民眾黨捐助快篩試劑800劑　黃敏惠、特教學校校長代表受贈

▲▼ 民眾黨捐助嘉義市及特教學校快篩試劑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 民眾黨捐助嘉義市及特教學校快篩試劑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣新冠疫情日趨嚴峻，已進入社區感染階段，不少學校也受到疫情的影響而，為使特敎學生擁有一個平安健康的受敎環境，台灣民眾黨嘉義市黨部號召25個民間社團、事業單位共同捐贈快篩試劑，30日在國立嘉義特殊敎育學校舉辦「挺特敎，捐快篩，助防疫」的公益活動，嘉義市長黃敏惠及國立嘉義特殊敎育學校校長陳錫輝代表受贈。黃敏惠感謝民間單位在疫情最艱困的時刻挺身而出，共同守護嘉義市民的健康。

▲▼ 民眾黨捐助嘉義市及特教學校快篩試劑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「善良的力量需要大家共同延續及守護」。黃敏惠表示，感謝民眾黨嘉義市黨部挺身號召，也感謝各界的慷慨解囊，共同關注嘉義市特教生、弱勢家庭及街友的需求。面對疫情，我們更應該團結一心、共同抗疫！嘉義市政府的團隊會用最嚴謹的態度來面對疫情，也希望所有的市民朋友共同支持，做好防疫措施，共同度過難關。

黃敏惠進一步表示，現在疫情非常嚴峻，但是大家非常有愛，此次的捐贈快篩活動總計捐贈800劑快篩試劑，其中600劑是唾液型、200劑是鼻腔型，對特教生的幫助非常大，這份良善也是我們度過疫情的重要力量。呼籲市民朋友要落實「拱手不握手、勤洗手」三手策略，口罩要戴好戴滿，保護自己也保護別人，讓我們一起守護嘉義市。

▲▼ 民眾黨捐助嘉義市及特教學校快篩試劑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

台灣民眾黨嘉義市黨部吳亭蓁主任委員表示，防疫視同作戰，作戰的子彈非常重要，希望藉由此次的捐贈活動能夠號召社會上的善心人士和企業家一起來響應，照顧到嘉義市的各個族群。

嘉義特教學校陳錫輝校長表示，感謝民眾黨嘉義市黨部主委吳亭蓁醫師看到社會弱勢族群的需要，以實際行動捐贈唾液快篩試劑給真正最需要的人，也感謝孫前會長文昌先生促成這次捐贈活動，在此代表嘉特所有的孩子與家長感謝捐贈的所有愛心人士。

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