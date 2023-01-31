農曆年後尋職潮　雲嘉南分署連辦34場徵才

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署於2月份辦理34場實體及線上徵才活動，釋出近3300個職缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，為協助年後轉職待業就業需求，於2月份辦理34場實體及線上徵才，邀集智慧機械產業、批發零售業、有機農業、生物科技及傳統製造業等，釋出近3300個職缺，其中不乏機械工程師、環安專員、業務儲備幹部、品管人員等，歡迎把握機會爭取與廠商直接面對面，加速成功錄取機會。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，因應農曆年節後民眾轉職需求大，分署積極連辦34場徵才活動，開發官田鋼鐵、三商家購、碁富食品、大瓏企業、玖益生物科技、宇榮高爾夫等多家知名企業，提供3,261個工作機會；其中直得科技開出薪資4萬元起，要找軟體控制開發、PLC電控、機器人軟體等多個工程師職務，怡州實業也祭出月薪最高6萬徵求銷售代表，鼓勵旅漂外縣市子弟返鄉就業。

劉邦棟進一步補充，若待業民眾對於工作尚未有具體目標，也可先來雲嘉南分署職訓學專長，本年度第二期自辦職前訓練將於2月6日起受理報名，不僅學費全免、課程也豐富多元，包含農特產品網路行銷設計、CNC車床、自動控制(微處理與PLC)、數位圖文傳播科技、營建工程實務(泥作)、混凝土技術實務班(短班)等，共14個職類、預計招生284個名額，相關資訊可上雲嘉南分署官網 (https://yct168.wda.gov.tw)查詢。

為防範COVID-19疫情持續升溫，年後各場徵才將依循中央各項防疫政策，參加徵才活動的民眾請主動積極配合各項防疫措施；相關職缺資訊可洽雲嘉南分署所屬台南、永康、新營、嘉義、朴子、虎尾、斗六就業中心及就服台，或上台灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢。