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韓教授發起正名運動Chinese New Year改叫「農曆年」！慘遭洗版

▲年貨大街人潮湧現，民眾辦年貨過新年。（圖／記者林敬旻攝）

▲春節新年，年貨大街人潮湧現。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

繼韓國泡菜（kimchi）中譯名由官方改為「辛奇」後，亞洲文化圈共有的農曆年稱呼再次引發中國及韓國網友論戰，韓國誠信女子大學教授徐敬德發起將農曆年英文「正名」為Lunar New Year，社群帳號卻遭中國網友洗版。

致力於宣傳韓國文化的徐敬德19日在社群網站發文，世界各地多將農曆年（陰曆年）稱為中國年（Chinese New Year），但農曆年不只是中國特有的文化，也是韓國、越南、菲律賓等亞洲國家的傳統節日，在英文中以Chinese New Year稱呼欠妥，呼籲以Lunar New Year作為正式名稱。

徐敬德指出，西方國家主要城市的中國城在農曆年間會以Chinese New Year名義舉辦年節活動，主流媒體也多以Chinese New Year介紹農曆年文化，可能造成觀眾誤解；不只Nike、Apple等知名國際品牌官方網站，連聯合國發行的郵票也以Chinese New Year稱呼農曆年，令人感到遺憾，因此決定今年發起農曆年英文改稱Lunar New Year的運動。

▲農曆新年,長安西路,節慶禮品街,買春聯,過年飾品。（圖／記者謝婷婷攝）

▲農曆新年正名運動掀起論戰。（圖／記者謝婷婷攝）

不過，徐敬德今天貼出多張留言截圖，表示在發起運動後收到許多公開留言及私訊洗版，內容包括指控「韓國剽竊中國年節」、「年節是中國人發明的」及各種辱罵，但他主張中國所稱的「春節」與韓國過年在稱呼及由來都不同，不該將亞洲普遍擁有的傳統文化統稱為源自中國的文化。

因農曆年英文稱呼引發爭議的還有韓國女團NewJeans成員Danielle，她因使用Chinese New Year引發韓國網友不滿，刪除訊息後今天公開道歉，表示農曆年是韓國及許多國家、地區都有的節日，為用詞不當表達歉意。但也有支持者認為，英文使用者本來就多以Chinese New Year稱呼農曆年，不必過度反應。

近年來的「文化之爭」越演越烈，首爾新聞報導，在中國社群網站微博出現許多關於韓國「剽竊中國文化」的傳言，其中也包括韓國身分證上註記的姓名漢字。韓國人現在書寫雖主要使用韓文，但仍有許多源於漢字的用詞，姓名也通常都有對應漢字，因此身分證上的姓名欄除韓文外，還會括號註記漢字名。

韓國與中國毗鄰而居，傳統文化有許多相似之處，起源更難以考究，未來可能還會出現許多類似的爭議或指控。

▼韓教授推正名運動，遭中國網友洗版。（圖／翻攝Kyoungduk Seo臉書）

▲▼韓國誠信女子大學教授徐敬德發起將農曆年英文「正名」為Lunar New Year，社群帳號卻遭中國網友洗版。（圖／翻攝Kyoungduk Seo臉書）

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