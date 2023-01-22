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初二7大巨雷禁忌！不能洗衣、掃地　「2顏色」衣服別穿

▲▼新年,過年,紅包,圍爐,年夜飯,燈籠。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲初二即將到來！禁忌、習俗一次看。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者邱晟軒／綜合報導

在農曆新年中，初二回娘家是過年的重要習俗，也被稱為「歸寧」或「回門」。對此，命理師楊登嵙特別點出，初二有哪些應該避免的禁忌，提供給民眾參考。

初二回娘家的習俗禁忌

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一、不要穿黑色、白色衣服

新春穿新衣要鮮豔明亮，大紅色最佳，不要穿黑、白兩色衣物，就算是新的也不宜。畢竟黑、白屬冷色系，民俗慣用在喪禮，穿鮮豔一點回娘家才顯示喜氣洋洋，不會像奔喪。

二、禮物不能單數

女兒回娘家的時候雙手不能空著，必須準備禮物，是要讓父母安心，也讓鄰居知道在夫家過得好，所以一定要帶伴手禮，俗稱「回門禮」、「帶手」、「伴手」或「等路」；另外要注意禮品數量、紅包金額都須為雙數，但不可以是數字4、單數。

三、午時前回門

初二回娘家不要太晚，最好在午時（上午11點）前就回門。

四、傍晚前離開

民間諺語「嫁出去的姑娘，潑出去的水」，女兒出嫁後就是客人了，一定要在傍晚前離開，不可以看到煮晚飯的炊煙，否則出嫁的女兒就會把娘家「吃到底」，會把娘家吃跨。

五、忌洗衣、掃地

女兒回娘家不能洗衣、掃地，傳統是擔心娘家財氣被女兒掃光。主要用意其實是不想女兒在大過年期間還那麼累，在夫家都夠累了，娘家當然要呵護自己的女兒。

六、忌初一回娘家

嫁出去的女兒不要在大年初一天回娘家，最好初二、三回娘家，否則會影響娘家家運。

七、忌說不吉利的話

這是平時就不該說的，例如「死」「亡」等字，在過年期間更是禁忌，以免招來不良的影響。

初二回娘家重點事項

1、回娘家帶的水果、禮品數量與紅包金額等伴手禮，都應以雙數為主，象徵團圓、圓滿。
2、宴請女兒、女婿吃飯應挑中午，不要將女兒留到吃晚餐的時間，可多準備白蘿蔔、餃子等吉祥之意的食物。

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