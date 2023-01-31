最後一天到台大上班！柯文哲曝觀察　質疑「醫生怕被告」檢查太多

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲於2022年底卸任後，重返台大醫學院任教，並且辦理2月提前退休，1月31日成為最後一天到台大上班的日子。被問及這個月回台大上班的懷念事務，柯文哲說，現在跟8年前比起來，開刀前的檢查做太多了，「每個醫生不曉得怕被告還是怎樣，檢查都做得太完整」。

▲柯文哲於台大任職最後一天步行上班。（圖／記者林敬旻攝，下同）

卸下台北市長身份、重返台大醫學院任教的柯文哲，因為辦理提前退休，31日是到台大上班最後一天，2月將全部投入到民眾黨主席身份，備戰2024總統、立委選舉。

柯文哲31日上午7時準時從家裡出發，準備步行到台大醫學院上班，被問到今日教授生涯將結束，對台大有無不捨？柯文哲簡潔有力的說，「那也沒辦法啊！你們要問什麼？」媒體追問最懷念台大的事情，柯文哲也只說「每天都很懷念啊！」

至於這1個月重返台大上班有無值得懷念的事？柯文哲提及，自己觀察到一件事，「奇怪，跟我8年前看起來，開刀前檢查做太多了！」抗生素打太多、檢查做太多比以前明顯，「我一看就知道，這樣健保費用沒辦法控制。」

柯文哲說，這變得有點「防衛醫學」，因為醫病關係不是很好，「每個醫生不曉得怕被告還是怎樣，檢查做得太完整。」問題是檢查太多是有害的，電腦斷層也有輻射線，所以自己最近向對方說，怎麼現在手術前檢查做這麼多，這些是他大概觀察到的現象。