台大婦癌名醫被控下藥性侵　女業務1句「感謝老爹」破功了

▲台大醫院婦癌權威醫師被控性侵，檢察官調查後以證據不足為由不起訴。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

台大醫院去年驚爆1名婦癌權威名醫，涉嫌對藥廠女業務下藥後帶到薇閣旅館性侵得逞，女業務提告指出，在半睡半醒間發現自己躺在床上被醫師趁機性交，但檢警查扣相關監視畫面，發現被害人行走不需攙扶，事後傳LINE給名醫「感謝老爹」，加上體內並未驗出藥物反應，台北地檢署31日處分不起訴這名醫師。

挨告的婦癌權威醫師，過去相關臨床口碑佳，找他的患者相當多，都在排隊等待動刀，而提告性侵的女業務則是在知名藥廠擔任專員職務。根據女業務指控，她和醫師在2022年6月20日到台北市松江路某間餐廳吃飯喝酒到一半，就已經感覺有點昏沉，後來一度清醒，只發現自己和醫師以在床上發生性行為，她無力反抗，只能在半睡半醒間任由醫師侵犯。

醫師得知挨告趁機性交罪後，十分不甘心，緊急申請保全證據，檢警找到從餐廳載2人到旅館的計程車司機，司機證稱，女業務當時神智還滿清醒的，不但和醫師正常交談，還能指導他到薇閣的路程要怎麼走，而相關監視器畫面則顯示，2人在步行時，彼此有點距離，無須攙扶，看不出女業務有昏沉狀態。

辦案人員進一步檢視2人的LINE通聯記錄，發現女業務在事後回到家，還傳訊跟醫師報平安，並說：「感謝老爹」，而女業務體內又沒有驗出藥物反應，檢察官最後以罪嫌不足等理由，處分不起訴。