女童血管瘤術後「嘴角大出血」　母急拍車求助...警鳴笛助送醫

記者白珈陽／台中報導

台中市1名11歲女童在年前接受血管瘤手術，小年夜當天（20日），詹姓母親開車載她行經北屯區文心路、崇德路口時，嘴角還未癒合的傷口，突然裂開大量出血，媽媽嚇得手足無措，此時附近正好有保大警察大隊巡經，她趕緊向警員求助，警方立即協助鳴笛開道，協助將女童護送至醫院急診室，幸經醫護人員治療後，女童無大礙，詹女十分感謝保大員警。

▲女童年前動完嘴部的血管瘤手術，小年夜突然傷口裂開血流不止。（圖／記者白珈陽翻攝）

保安警察大隊表示，20日上午特勤中隊員警執行巡邏勤務，巡經文心路與崇德路口停等紅燈時，突然有1名女子拍打巡邏車求救，稱女兒嘴角術後的縫合處突大量出血，急需送醫救治。

警方下車查看，發現女童嘴部鮮血直流，立即開啟警示燈、鳴放警報器，並請女子開車跟隨警車，一路開道引導至中國醫藥大學附設醫院急診室。

警方向女子了解情況，得知詹姓女子（41歲）的女兒在過年前執行血管瘤手術，不料當天車開到一半，女兒傷口突然裂開，隨後流血不止，她剛好看到附近有警車，便向警方求助。女童經過醫護人員治療後，沒有大礙，詹女說，幸好有警方幫忙開道送醫，由衷感謝員警伸出援手。

保大大隊長沈能成表示，警察是最貼近民眾的街頭巡守公務員，對於民眾緊急危難之救助是責無旁貸;特勤中隊巡邏警網當下發揮緊急救援之精神，迅速駕車前導護送民眾快速就醫，擦亮人民保母招牌。