博士人妻臉書重逢前男友！同遊澎湖控他性侵　求償550萬大逆轉

▲一位定居美國的人妻在臉書上聯繫上大學時期的男友，兩人相約到澎湖4天3夜遊玩共宿後，人妻和丈夫對大學男友共求償550萬元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

有博士學位的人妻小芳(化名)與丈夫定居美國，偶然從臉書聯繫上26年前的大學男友阿明(化名)，兩人互加LINE好友後敘舊聊天，小芳更於返台時和阿明相約到澎湖旅遊4天3夜，同宿一房。事後小芳指控遭阿明性侵兩次，阿明還在LINE上捏造事實毀損她名譽，提告對阿明求償350萬元。小芳丈夫得知此事後，也對阿明提告求償200萬元。台北地院審理，認為阿明在性侵部分罪證不足，但已侵害配偶權，要賠她丈夫20萬元，全案還可上訴。

小芳主張，她和阿明以前是大學同學，25、26年前為男女朋友，她曾因他懷孕5個月引產，分手後各自嫁娶，她也與丈夫定居美國。2019年5、6月間透過臉書，她和阿明再度取得聯繫，並於7月相約到澎湖玩4天3夜，其中兩晚在民宿同房過夜時，阿明竟違反她的意願性侵她，造成她胸口嚴重瘀青，導致她身心受創，要求償200萬元。

小芳指控，她返美前雖先在LINE上封鎖阿明，阿明卻故意在「個性簽名」狀態訊息上，以「最惡毒的外國女鬼」、 「墮胎記得吃藥」、「不知道跟多少人做過」等文字，對她進行不實的人身攻擊，在侵害名譽、恐嚇部分再求償150萬元，共計求償350萬元。另小芳在美國的丈夫得知此事後，也以阿明侵害配偶權求償200萬。

全案審理時，阿明表示大學時期和小芳交往5年多，分手20餘年後再連絡，與小芳出遊澎湖是合意性交，事後小芳提告性侵，也已遭地檢署偵查不起訴。而LINE上那些文字只是他抒發心情或評論時事，並無針對任何人，是小芳自行對號入座。

法官認為，小芳前對阿明提起恐嚇告訴，已經檢方偵查處分不起訴，妨害名譽的部分法院也判阿明無罪。另查看民宿監視器，小芳曾主動搭阿明肩膀，兩人相處正常並無閃避，不過阿明明知小芳已婚，還與她共遊澎湖、同居一室且發生性行為，已侵害配偶權，應賠小芳丈夫20萬元，其他請求則駁回，全案還可上訴。