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富商竊案意外破17年前女傭性侵案　女藝人偕女出國躲劫

▲大安區和平東路富商家中遭竊500萬新台幣，警方19日逮捕身揹多件性侵重案的涂姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲犯下至少8起性侵案的涂明朗逃亡逾17年最終因涉嫌竊盜案落網。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

體外射精之狼涂明朗性侵8名弱女，但警界盛傳他性侵女子人數應遠比警方存案紀錄更多，他因長年離群索居，平常以公園、山區、廢棄空屋為家、從來不使用手機、也不交任何朋友、與街友類似的生活行為被警方戲稱為「胎哥鬼」。涂嫌性侵手段暴力兇殘，往往持水果刀架住被害人頸部並毆打被害人，完事習慣在體外射精，並以衛生紙擦拭女性下體痕跡滅證，所幸警方在過往案件採證細膩、讓他難逃法網，台北地院一審將他論處8件加重性侵案，判處26年8月重刑。

台北地院論處的8件加重性侵害案件中，最受外界矚目的懸案，就是2005年7月27日凌晨，他闖入大安區某知名女藝人的住家行竊，所幸當時女藝人與女兒出國觀光，屋內只有菲國女外傭在家，涂嫌先用刀柄敲打女外傭頭部，並持刀架住她脖子，惡狼涂男性侵得逞後，還丟了2千元現金給被害人從容離開，事後女外傭自覺受辱想離開傷心地，毅然辭職返回菲國。

▲警方追捕500萬現金竊嫌，卻意外逮回犯下最少9起性侵害案件的水果刀之狼涂明朗。（圖／記者張君豪翻攝）

檢警透露，女藝人當年案發後陸續接受媒體訪問證實此事，她得知女外傭遭惡狼性侵後，不但多次陪外傭就醫、接受社工心理輔導，並透過社工轉介被害人參加教會關懷活動逐漸走出陰霾，後來該女傭逐漸走出身心陰影，返回菲國後積極投入社會關懷工作，也擔任志工輔導有類似遭遇的女孩。

▲大安區和平東路富商家中遭竊500萬新台幣，警方19日逮捕身揹多件性侵重案的涂姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

老天有眼，這起案件經過17年後，警方憑藉當時完整鑑識作業採集到惡狼精液DNA，大安區富商竊案偵辦過程，警方採得涂男汗水DNA後送比對，這起沉寂多年音訊全無的冷案就此偵破。

女藝人在家中外勞遭侵害後，數度接受媒體訪問問，表示離婚後與女兒到新加坡觀光散心，未料發生此案，導致女兒害怕不敢住，加上房東不肯在屋內加裝保全系統，才尋思「為什麼不買棟房子，讓女兒不再害怕」，後來決心拿出積蓄買房，希望給子女一個安全的家。

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