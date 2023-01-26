金牌音樂製作人老婆激戰人夫百次　掰搭摩天輪被性侵！1原因慘輸

記者黃翊婷／台北報導

曾擔任金曲獎評審的李姓知名音樂製作人發現黃姓妻子外遇蔣姓人夫，憤而告上法院，獲判賠償60萬元確定。蔣妻也對此提告，但黃女辯稱，自己是因為在摩天輪上遭蔣男性侵，出現「斯德哥爾摩症候群」才會外遇，不過並未獲得法官採信，最終仍被判應賠償蔣妻60萬元，全案確定。

▲黃女外遇蔣姓人夫，卻聲稱遭到性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關。）

判決書中指出，李男與黃女於2007年間結婚，蔣男與妻子則是在2008年間結婚，兩對夫妻分別育有子女，後來黃女與蔣男因孩子一同參加某個親子社群網站，而逐漸熟識，雙方不顧彼此都是已婚的身分，發展成婚外情，甚至發生性關係，共赴汽車旅館近百次，還在洗澡時互相視訊通話，不倫關係從2018年5月起到2020年10月為止，交往超過2年以上。

李男發現後，憤而提出民事侵權損害賠償訴訟，向蔣男求償100萬元，最終獲得法院判賠60萬元確定。而蔣妻發現後，也對黃女提出民事侵害配偶權的損害賠償訴訟，求償120萬元。

面對蔣妻指控，黃女辯稱，當時不知道蔣男已婚，是蔣男主動示好，她雖然一再拒絕，但對方百般糾纏，甚至在摩天輪上對她性侵，事後持照片、信件威脅，強迫她視訊，一切都是男方的個人脫序行為，與她無關，她是因為「斯德哥爾摩症候群」而心生同情，才會一再偷吃，並無侵害蔣妻配偶權。

不過，法院調查後發現，黃女早在2018年4月間雙方還沒產生情愫之前，就傳送「你是有家室的人了」、「這麼好的機會就讓給你老婆好了」等訊息給蔣男，等到雙方發生不倫關係之後，她又傳送「她身為人妻，那種被背叛的感覺……你於心何忍」等訊息給蔣男，可見她早就知道男方已婚的身分，卻還是執意發生性關係。

另外，蔣妻還出示丈夫與黃女視訊時，裸露生殖器並射出的畫面截圖照片等證據。法官根據上述證據以及李男向蔣男求償訴訟等相關證據，認定黃女確實侵害蔣妻的配偶權。

至於黃女主張的「斯德哥爾摩症候群」，由於她沒有提出診斷證明，法官並不採信，一審判她應賠60萬元；案件上訴至二審，也遭高等法院駁回，判她應賠償蔣妻60萬元，全案確定。

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