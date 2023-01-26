女兒騎在妹妹身上！爸一看嚇傻逼問「哪裡學的」　背後真相太殘酷

▲人妻出軌小王，不料孩子的童言童語成為鐵證...（示意圖／取自Pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園一名紀姓人妻2021年2月與丈夫爭吵，一氣之下搬回娘家住，卻趁機出軌藍姓小王。有一天，丈夫目擊年幼長女壓在次女身上，還作出不雅動作，嚇得立刻詢問大女兒「哪裡學來的？」不料孩子童言童語，稱曾看過媽媽與陌生叔叔做出相同動作，意外成為婚外情鐵證。

判決書指出，夫妻倆在2015年9月結婚，育有2個女兒，皆不滿7歲，但雙方在2021年2月大吵一架後，女方便搬回娘家居住。同年6月，人夫路過娘家，看到一名陌生男子進入屋內，經上網搜尋妻子臉書，比對出是藍姓男子，立刻質問妻子詳情。

人夫控訴，妻子被質問時大方坦承與藍男交往，且他媽媽還在家門口發現藍男寫來的情書，但最讓他忍無可忍的是，年幼女兒有時去娘家過夜，回來後竟多次壓在妹妹身上，做出模仿性交的不雅舉動，當時他目擊嚇壞，不停詢問緣由，並將人帶去醫院就診，這才讓孩子娓娓道出實情，稱曾見到媽媽與陌生叔叔如此做。

妻子出庭時辯稱，他跟藍男是2020年在手遊上結識，2人來往僅止於遊戲攻略的交流討論，更何況所謂「情書」並未署名，內容只是單方面的愛意傾訴，無法證明她與書寫者有親密互動或不倫，更不能輕易斷定是藍男書寫。至於女兒言行，肯定是受到丈夫教導為之，意圖栽贓。

藍姓小王也喊冤，稱女方與丈夫分居，他根本不知道對方是有夫之婦，而且所謂「情書」通篇都未見他跟女方姓名，也無從證明雙方有交往事實，人夫應就他知曉女方已婚一事提出更多舉證。

不過，桃園地院審理時認為，藍男在臉書貼文與留言多次寫下「我最愛的老婆」、「我也愛妳」等語，衡諸一般社會通念，這些文字多存在於親暱伴侶或男女朋友之間，可證明2人確有逾越普通朋友之不正常往來，加上孩子在醫院說詞、3個月後再答，兩者內容一致，皆有錄音為證，顯非子虛。

法官認定，女方與小王交往並發生性行為，已經逾越正常分際，侵害配偶身分法益情節重大，2人上開所辯屬臨訟卸責之詞，委無足採，原告求償有據，因此上月20日判處2人應賠償人夫18萬元，全案仍可上訴。

▼桃園地院判賠18萬元，全案仍可上訴。（圖／資料照）