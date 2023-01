光頭刺青男性侵2人妻　收押「女子監獄」爽爽過！妻子看照片後笑瘋

▲英國蘇格蘭31歲男子布萊森被控性侵2名女子後,竟然變性成女人。(圖/翻攝自推特)

記者羅翊宬/綜合報導

英國一名31歲男子曾於2016、2019年接連性侵共2名少婦,然而他卻能被收監至女子監獄等候法庭判決,只因為他在接受審判前曾表示「自己總是和女孩子玩,且經常化妝」,被當地法律認定是跨性別者。當他31歲的妻子看見他一頭金色長髮、穿粉色緊身褲的女性模樣時,驚嚇到笑出來,直呼「你們別被他給騙了」。

根據《太陽報》、《每日郵報》,英國一名跨性別性侵犯布萊森(Isla Bryson)曾於2016、2019年以男性身份亞當•格雷厄姆(Adam Graham)性侵2名擁有子女的母親,從過去的相片中看到,當時剃光頭的他臉上還有模仿重量級拳王麥克泰森的刺青,在被指控犯下強姦罪後,他居然自稱從4歲起就有性別認同問題。

布萊森否認關於性侵罪的指控,他告訴陪審員任何性行為都是雙方自願下發生的,不過他堅信自己與女性發生性行為時「無法感受到任何樂趣」,他從2020年起開始服用雌性激素,從男性轉變為女性,但未曾動過手術。

報導分析,布萊森在遭到指控犯下性侵罪以後,便尋求突性從男性轉換性別至女性,無疑是為了鑽蘇格蘭當地的法律漏洞。在蘇格蘭首席大臣史特金(Nicola Sturgeon)的主導下,蘇格蘭議會曾於去年12月22日通過「性別認可改革(蘇格蘭)議案」,允許任何16歲以上者「自我認同」為異性,且無須經過醫學診斷。專家擔心,布萊森入獄後再犯機率極高。

Estranged wife of trans rapist previously known as Adam Graham slams 'sham decision' to put sex offender in women's prison https://t.co/OEvusOS0co pic.twitter.com/TBDCA6nlYm