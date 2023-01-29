蘇貞昌30日早上率內閣總辭 新揆陳建仁團隊下午正式亮相

▲行政院長蘇貞昌、總統蔡英文、前副總統陳建仁。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文日前宣布前副總統陳建仁為新任行政院長，而原行政院長蘇貞昌30日早上9點30分將召開臨時院會、率領內閣團隊總辭，行政院秘書長李孟諺、準發言人羅秉成下午2點則將在公務人力發展學院福華國際文教會館召開記者會、並公布新內閣名單。

對於內閣改組時程，行政院發言人羅秉成日前表示，蔡英文總統已於27日上午宣布新任閣揆人選為陳建仁前副總統，蘇貞昌院長將於1月30日上午召開臨時院會率內閣總辭，並於同月31日上午辦理新、舊內閣交接儀式。

蔡英文宣布陳建仁為新任閣揆後，陳建仁也同步啟動內閣團隊人事徵詢，在內閣改組名單中，新任閣員包含括副閣揆鄭文燦、內政部長林右昌、文化部長史哲、國立故宮博物院院長蕭宗煌、財政部長莊翠雲、僑委會委員長徐佳青、海委會主委管碧玲、原能會主委張靜文。

留任官員包含外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三、經濟部長王美花、勞動部長許銘春、衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲、教育部長潘文忠、法務部長蔡清祥、金管委主委黃天牧、環保署署長張子敬、交通部長王國材、數發部長唐鳳、退輔會主委馮世寬、客委會主委楊長鎮、原民會主委夷將‧拔路兒、人事長蘇俊榮、主計長朱澤民、美國事務委員會主委楊珍妮。