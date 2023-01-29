「新內閣完整名單」一次看　9新首長、29人留任、增4女閣員

▲準行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭、陶本和／台北報導

準行政院長陳建仁近日完成內閣徵詢作業，內閣人事也大致底定，行政院秘書長李孟諺30日將正式對外宣布。在此之前，《ETtoday新聞雲》整理已拍板的完整部會首長名單，且彙整這次改組的3大特點，包括：「新增9位首長」、「29人留任」，以及「新增4位女閣員」等。

蘇貞昌將於明日上午9時30分召開臨時院會，率行政團隊總辭；下午2點整，則由政院秘書長李孟諺、新任發言人陳宗彥召開記者會，正式對外公布新任內閣團隊名單，而31日開始，陳建仁所率領的「溫暖堅韌」內閣便正式上任。

有關本次陳建仁的「溫暖堅韌」內閣，可彙整為「新增9位首長」、「29人留任」，以及「新增4位女閣員」等3大特點。

首先，「新增9位首長」部分，屬於新上任的部會首長，包括：內政部長林右昌（前基隆市長）、行政院發言人陳宗彥（原內政部政務次長）、政務委員李永得（原文化部長）、文化部長史哲（原高雄市副市長）、國立故宮博物院院長蕭宗煌（原文化部政務次長）、財政部長莊翠雲（原財政部政務次長）、僑委會委員長徐佳青（原僑委會副委員長）、海委會主委管碧玲（原民進黨立委），以及原能會主委張靜文（原原能會副主委）等9人。

事實上，陳建仁本次在人事任用上，仍多沿用蘇內閣成員，其中僅新增4位非蘇內閣的新人，包括：準副閣揆鄭文燦、準內政部長林右昌、準海委會主委管碧玲，以及準文化部長史哲。

在第二個特點部分，本次內閣人事異動，留任的部會首長多，統計達29人，包括：秘書長李孟諺、副秘書長何佩珊、政務委員林萬億、張景森、鄧振中、羅秉成、黃致達、政委兼工程會主委吳澤成、政委兼國科會主委吳政忠、政委兼國發會主委龔明鑫、教育部長潘文忠、法務部長蔡清祥、經濟部長王美花、交通部長王國材、勞動部長許銘春、數發部長唐鳳、衛福部長薛瑞元、環保署長張子敬、農委會主委陳吉仲、金管會主委黃天牧、退輔會主委馮世寬、客委會主委楊長鎮、原民會主委夷將‧拔路兒、主計長朱澤民、人事長蘇俊榮、美國事務委員會主委楊珍妮。

另外，涉及總統蔡英文外交、兩岸、國防領域的人事佈局，外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三等人，也都確定留任。至於NCC主委、中選會主委、與公平會主委三人，因屬任期制，所以不在此次內閣改組名單之列。

第三個特點部分，陳建仁本次組閣的重點之一，就是女性閣員必須增加。在蘇內閣時代，女性閣員僅有公平會主委李鎂、勞動部長許銘春、美國事務委員會主委楊珍妮、經濟部長王美花等4位女性閣員；而陳建仁內閣，一次增加財政部長莊翠雲、海委會主委管碧玲、僑委會委員長徐佳青、原能會主委張靜文等4位女性首長，讓女性閣員人數增加到了8位。

▲▼陳內閣閣員名單。（圖／ETtoday記者詹宜庭製作）