高雄女投資失利狠殺女室友　女兒睡「樓中樓」被叫醒才知母遇害

記者吳奕靖、吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市左營區一名張姓女子（69歲）疑似因為債務糾紛，今（29）日上午狠殺邱姓女室友（42歲）後，畏罪跳樓自殺，警方獲報到場，發現大樓外牆血跡斑斑，緊急將女子送醫搶救，但她仍因傷重宣告不治，據了解，案發當時邱姓女子的女兒（16歲）正在家裡的「樓中樓」睡覺，渾然不知母親遭到殺害。

▲高雄一名女子狠殺女室友後跳樓自盡。（圖／記者吳世龍攝）

▲女子跳樓的樓層血跡斑斑。（圖／記者吳世龍攝）

左營分局新莊所是在今日上午8時許接獲左營區某大樓住戶墜樓中庭死亡的案件，警方趕到大樓後，進入張女租住處欲訪談同居人，惟多次按鈴皆無回應，通知屋主前來開鎖後，發現屋內左側臥室內有一倒在臥室內地板上邱姓女子已明顯死亡。

警方初步調查，邱女及張女疑似有投資失利等糾紛，案發當時邱女的女兒正睡在房間內的樓中樓，並沒有聽到任何異響，直到警方進門後才知道母親被殺，警方也立即帶著女兒前往警局調查釐清案況，另由鑑識小隊到場並通報局鑑識中心前來支援採證，目前現場封鎖中。

左營偵查隊黃昭偉表示，2位死者的房間相鄰，初步勘查後排除有其他外力介入，由現場跡證研判，應是張女行兇後，將水果刀丟棄在自己房間的垃圾桶，然後畏罪墜樓輕生，現場邱女陳屍的臥房、張女臥室墜樓處外牆、以及水果刀上都有發現血跡，詳細案情目前仍在鑑識採證釐清中。

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