正妹27歲變富婆！買下「夢想中房屋」過年送父母…全家嗨搬進豪宅

▲27歲女孩過年送父母一套房。（圖／翻攝自九派新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

許多網紅雖然年輕，但都成功賺到第一桶金買房，大陸一名正妹網紅近日買下「夢想中房屋」，過年送給爸媽表達孝心！四川甘孜州一名年輕藏族女子近日送給父母一套房，父親欣慰哽咽的影片瞬間爆紅網路。當事人伊娜（化名）回應，買房裝修總價約150萬元人民幣（約新台幣671萬元），覺得把錢花在父母身上很有意義。

據《九派新聞》報導，影片顯示，伊娜帶父母參觀並介紹每個房間。父親在參觀過程中眼含淚光，哽咽感慨，「客廳真是大，沒想到客廳這麼大，都是托女兒的福。」

伊娜今年27歲，很多人看到影片後誇讚她年輕有為。她透露，自己畢業於四川師範大學電影電視學院，目前是一名服裝品牌主理人，主打新藏式女裝。服裝品牌「雍彰」在藏族文化愛好者和藏區都小有名氣，在短影音平台也積累了一眾粉絲。

提及為何要給父母買房，伊娜說，從小到大，父母在能力範圍內，把最好的東西都給了她和姊姊，自己長大後，也想用同樣的方式回報他們。

帶父母參觀前，她並沒有告訴父母買房、裝修的進展，過程都是自己一手包辦的。影片中的父親，既驚喜又欣慰。

伊娜說，本想在成都給父母買房，考慮母親身體不好，搬到新地方不適應就作罷。她也注意到，聊起家鄉甘孜州，父母常常將「藍天白雲」等形容詞掛在嘴邊。伊娜認為，因為父母給她了一個充滿愛的成長環境，所以自己更知道怎麼去愛別人。

對於未來，伊娜說，「我想倡導女性獨立，希望女生通過自己的努力，獲得自己想要的東西，不要做攀附別人的藤，做成自己的一棵大樹。」伊娜表示，在保留經典的同時，她希望把藏服做得更日常化、現代化，就算是學生也消費得起、穿得方便，讓更多人看到藏族的服飾之美。