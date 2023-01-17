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靜岡40多歲婦「家中遇刺亡」　13歲女兒涉案遭逮！疑因手機爆衝突

記者張寧倢／綜合外電報導

日本靜岡縣牧之原市16日深夜發生民宅命案，一名40多歲女性遭利器刺傷多處，送醫後隨即在17日凌晨被宣告死亡。警方認為，死者的13歲女兒有參與殺害的嫌疑，目前已經先將人帶回，保護其人身安全並同時進行詢問。有日媒稱，母女倆疑似先因「智慧型手機」引發糾紛，女兒才會刺殺母親。

▲狼父趁妻子和繼子睡覺時，偷偷潛入女兒的房間「霸王硬上鉤」。（示意圖／取自免費圖庫Pxhere）

▲一名40多歲婦女在家中遇刺身亡，警方目前鎖定的嫌疑人是死者的13歲女兒。（示意圖／取自免費圖庫Pxhere）

根據《每日新聞》報導，牧之原市一戶家庭在16日深夜11時50分剛過，撥打了110報案電話稱，住在家裡的40多歲女性被像刀一樣的東西砍傷，女子送醫後於隔日凌晨1點半左右死亡。靜岡縣警表示，死亡的女性身上有多處刺傷，將進行法醫解剖以調查死因。

另一方面，縣警認為，死者膝下就讀中學1年級的13歲女兒有參與殺害的嫌疑，警方以保護其人身安全為由將人帶回，同時也在詢問相關情況，並將案件通報至兒童諮商機構，但由於嫌疑人未滿14歲將不會公布詳細身分。

日本富士新聞網報導稱，據知情者爆料，正在上國中的女兒當時正在和母親「討論智慧型手機的事」，可能是由於智慧型手機的糾紛而引發這起事件，警方據傳已朝向殺人事件方向進行調查。根據日本《刑法》規定，未滿14歲的未成年者被視為「觸法少年」，將不會被追究刑事責任，原則上若兒童諮商機構認為案情重大，將會把案件移交家庭法院調查與裁決。

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