日13歲國中少女「多刀刺頸」狠心殺母　她稱只是還手：媽媽先打人

記者張寧倢／綜合外電報導

日本靜岡縣一名40多歲女性16日在家中遭刺多刀身亡，警方事發後將死者就讀中學一年級的13歲女兒帶回，並朝向謀殺案進行調查。據相關人員透露，女學生坦承刺殺母親並宣稱是因為「智慧型手機」而起爭執，還說「是因為母親先襲擊我，所以自己才會還手」。但警方推測，死者可能是在睡覺時遭計畫性殺害。

▲日本靜岡一名13歲少女坦承殺母。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

根據《讀賣新聞》等日媒報導，靜岡縣警16日深夜11時50分剛過，就接到家屬報案稱，牧之原市一處民宅內有一名40多歲母親被像刀一樣的東西刺傷。警方到場時發現，受傷婦女仰躺在床上，流血癱倒，送醫後隨即在17日凌晨1點半左右被宣告死亡。警方認為，與死者同住、正就讀國一的13歲長女與此案有關，當場就將人帶回，並保護其人身安全。

報導指出，死者包含頸部等多處都被刀刺傷，靜岡縣警將進行法醫解剖，以確定死因。據搜查相關人員表示，女學生承認是自己刺傷母親，還說案發前母女倆正在討論有關智慧型手機的事。警方則認為，死者可能是躺在臥室睡覺時，在難以抵抗的狀態下遇襲，女兒是有計畫性地針對母親攻擊，目前警方正在慎重調查兩人是否因為手機而起糾紛。

日本富士新聞網引述知情人士說法稱，事件發生在2樓臥室，女兒宣稱是「因為母親先襲擊了我，所以我才還手了。」有鄰居透露，這名13歲女學生平時與母親、祖父母一起生活。住在附近的一名80多歲老奶奶表示，她最近才看見少女出門上學，看起來與往常沒有什麼特別的變化，「光是聽聞此事發生就覺得很痛心。」

警方已經將案件轉介至兒童諮商機構，由於嫌疑人未滿14歲，因此不會公布身分。根據日本《刑法》規定，未滿14歲的未成年者被視為「觸法少年」，將不會被追究刑事責任，原則上若兒童諮商機構認為案情重大，將會把案件移交家庭法院調查，根據裁決可能會將少女送至少年輔育院，或處以保護觀察等處分。