　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日13歲國中少女「多刀刺頸」狠心殺母　她稱只是還手：媽媽先打人

記者張寧倢／綜合外電報導

日本靜岡縣一名40多歲女性16日在家中遭刺多刀身亡，警方事發後將死者就讀中學一年級的13歲女兒帶回，並朝向謀殺案進行調查。據相關人員透露，女學生坦承刺殺母親並宣稱是因為「智慧型手機」而起爭執，還說「是因為母親先襲擊我，所以自己才會還手」。但警方推測，死者可能是在睡覺時遭計畫性殺害。

▲▼女童,少女。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲日本靜岡一名13歲少女坦承殺母。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

根據《讀賣新聞》等日媒報導，靜岡縣警16日深夜11時50分剛過，就接到家屬報案稱，牧之原市一處民宅內有一名40多歲母親被像刀一樣的東西刺傷。警方到場時發現，受傷婦女仰躺在床上，流血癱倒，送醫後隨即在17日凌晨1點半左右被宣告死亡。警方認為，與死者同住、正就讀國一的13歲長女與此案有關，當場就將人帶回，並保護其人身安全。

報導指出，死者包含頸部等多處都被刀刺傷，靜岡縣警將進行法醫解剖，以確定死因。據搜查相關人員表示，女學生承認是自己刺傷母親，還說案發前母女倆正在討論有關智慧型手機的事。警方則認為，死者可能是躺在臥室睡覺時，在難以抵抗的狀態下遇襲，女兒是有計畫性地針對母親攻擊，目前警方正在慎重調查兩人是否因為手機而起糾紛。

日本富士新聞網引述知情人士說法稱，事件發生在2樓臥室，女兒宣稱是「因為母親先襲擊了我，所以我才還手了。」有鄰居透露，這名13歲女學生平時與母親、祖父母一起生活。住在附近的一名80多歲老奶奶表示，她最近才看見少女出門上學，看起來與往常沒有什麼特別的變化，「光是聽聞此事發生就覺得很痛心。」

警方已經將案件轉介至兒童諮商機構，由於嫌疑人未滿14歲，因此不會公布身分。根據日本《刑法》規定，未滿14歲的未成年者被視為「觸法少年」，將不會被追究刑事責任，原則上若兒童諮商機構認為案情重大，將會把案件移交家庭法院調查，根據裁決可能會將少女送至少年輔育院，或處以保護觀察等處分。

靜岡40多歲婦「家中遇刺亡」　13歲女兒涉案遭逮！疑因手機爆衝突

女歌手墜機亡！赴音樂節表演搭尼泊爾死亡客機　粉絲湧入臉書哀悼

加州「三代6口」遭行刑式槍決！　16歲小媽媽死前一刻仍緊抱幼子

 

 

 

 

ET快訊
快訊／廖老大慘了！　倒店加盟主集體提告
500kg木桌「高速墜樓」！　搬家公司慘了
快訊／澳洲客機發出求救訊號！　機上載100多人
LIVE／6000元紅包恐變清明禮金　螺螄粉禁到黃飛紅！魔芋
募資82萬竟是淘寶貨！　「灌水1500元」加價賣
快訊／被控289項罪！　「洗米華」重判18年
快訊／新北孝子遭撞後被輾　血肉模糊慘死
快訊／8警幫黑道大老慶生！重懲出爐...分局長也慘了
兔年祝賀「LINE終極必載貼圖」！　38款大放送

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「全球最塞」10大城市出爐！　第一名每年浪費156小時塞車

快訊／澳洲客機「引擎故障」發出求救訊號　機上載100多人

足球轉播傳出「騷浪淫聲」！主持人尷尬笑場不忍了　疑遭人惡搞

全美首例　加州列農曆春節為法定假日

在學校被霸凌！12歲女直播「昏迷挑戰」窒息死　阿姨：有人指使她

日13歲國中少女「多刀刺頸」狠心殺母　她稱只是還手：媽媽先打人

女歌手墜機亡！赴音樂節表演搭尼泊爾死亡客機　粉絲湧入臉書哀悼

人妻偷玩AV直播「約男粉開房」　爆乳戰服應門！竟是老公來抓姦

男友家參加派對離奇消失　22歲正妹「人間蒸發5年」 終於找到遺體

醫院交錯孩子！生母2年後得知真相「不換回」　窮兒認：我很怨恨

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

買油漆起衝突3胞胎2互毆　浴室打到客廳...老大喪命

「全球最塞」10大城市出爐！　第一名每年浪費156小時塞車

快訊／澳洲客機「引擎故障」發出求救訊號　機上載100多人

足球轉播傳出「騷浪淫聲」！主持人尷尬笑場不忍了　疑遭人惡搞

全美首例　加州列農曆春節為法定假日

在學校被霸凌！12歲女直播「昏迷挑戰」窒息死　阿姨：有人指使她

日13歲國中少女「多刀刺頸」狠心殺母　她稱只是還手：媽媽先打人

女歌手墜機亡！赴音樂節表演搭尼泊爾死亡客機　粉絲湧入臉書哀悼

人妻偷玩AV直播「約男粉開房」　爆乳戰服應門！竟是老公來抓姦

男友家參加派對離奇消失　22歲正妹「人間蒸發5年」 終於找到遺體

醫院交錯孩子！生母2年後得知真相「不換回」　窮兒認：我很怨恨

台台併、遠亞併附帶條件過關？NCC下午3點有結果

1斤螺螄得洗至少5次才乾淨！　口味多樣是台菜奧秘之處

WeMo春節「24小時不打烊」！過年抽百萬壓歲錢　1條件抽免費騎車

男酒駕+無照14次拒繳25萬　「社子島房產遭查封」6天籌錢繳清

約好一起跨年！癌末貴賓守約看完煙火道別　隔2天躺媽懷裡離世

工程師年前提離職「做1件事」年終獎金0元！連考績都不打

葡萄糖胺作用有哪些？可治療關節炎？葡萄糖胺迷思一次搞懂

Google賀新春！輸入關鍵字　超萌「兔兔煙火」放給你看

「全球最塞」10大城市出爐！　第一名每年浪費156小時塞車

《臥龍：蒼天隕落》秀最新劇情片　與在地潮牌WEAVISM推聯名服飾

國際熱門新聞

1隻暴走7隻跟著瘋！女幫遛狗慘被咬死

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

男跳鐵軌撿菸　被火車撞回月台

世界最長壽人瑞逝世　享嵩壽118歲

欠債女拍片肉償　遭男友猛刺數十刀亡

剛宣布懷孕　網紅搭上尼泊爾死亡班機

二手倉庫挖到寶　堆滿273萬超稀有玩具

菲律賓洋蔥比肉貴怪象　機組員夾帶入境遭查辦

高盛財報不如預期　道瓊收黑391點

加州「一家三代6口」遭行刑式槍決！

聖嬰現象來了　2023氣溫恐飆破表

烏克蘭總司令首會美最高將領 概述烏軍緊急需求

雙胞胎失散39年　人生神複製老婆也撞名

荷蘭首相會拜登　宣布一起提供烏克蘭愛國者飛彈

更多熱門

相關新聞

特斯拉全球降幅一覽

特斯拉全球降幅一覽

特斯拉（Tesla）降價降不停，包括大陸、南韓、日本、美國、新加坡都已調降，不過台灣特斯拉卻並未跟進，表示「目前沒有調整價格」，但仍讓台灣網友不滿被當盤子。而特斯拉這波降價幅度有多大、對二手市場有何影響，《ETtoday車雲》也特別整理各國降價幅度、並詢問國內二手車業者的看法。

南韓白目兵「拿手電筒」照學弟眼睛1.5小時

南韓白目兵「拿手電筒」照學弟眼睛1.5小時

靜岡40多歲女性被砍死，13歲孩子涉案

靜岡40多歲女性被砍死，13歲孩子涉案

台海爆發戰爭　美恐動用「駐韓美軍」為前線

台海爆發戰爭　美恐動用「駐韓美軍」為前線

即／草屯4死血案　共犯賴裕隆遭判4年2月

即／草屯4死血案　共犯賴裕隆遭判4年2月

關鍵字：

日本女兒殺母殺人事件命案日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

52歲馬國賢要結婚了！新歡是小20歲超正韓妹

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

農藝女孩曝　螺螄粉曾吃到蟲卵

鄰居嗆「生小孩就去住透天」　老公一聽霸氣買新房

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

女友狂嫌他「吃飯像豬」怒分手！醫一看超心疼

2023年刮刮樂TOP3！500、200元最推這張

水療池破洞旅客險溺斃　花蓮遠雄致歉

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面