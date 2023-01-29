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連假最後一天！今上午國道「這路段」最塞　北向估連塞9小時

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲今上午國道五號北向路段壅塞。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是大年初八，也是長達十天春節連假的最後一天。交通部高速公路局預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國5北向宜蘭-坪林等路段，預計壅塞時段為9-18時，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

高公局表示，今日0-5時交通量為5.8百萬車公里，為平日年平均(3.5百萬車公里)之1.7倍；預估今日交通量為95百萬車公里。

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高公局指出，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為8.3百萬車公里，今日相關疏導措施包括15-20時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

▲▼初八國道交通量預測及疏運措施一覽。（圖／高公局）

▲▼初八國道交通量預測及疏運措施一覽。（圖／高公局）

▲▼初八國道交通量預測及疏運措施一覽。（圖／高公局）

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