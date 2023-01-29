過年放10天！　鄉民揭5大缺點：很痛苦

▲許多民眾都會返鄉過年。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

要收假了！今年春節連假長達10天，有網友就提到連放10天的5大缺點，包括「要補班2天」、「一堆事情都卡很久不能辦」、「小吃餐飲的開店也好難猜」、「塞車時段似乎比較難預測」和「開工會爆」。原PO也提到，「今年6個補班啊，很痛苦。」

該網友28日在PTT說，第一，要補班2天，某前院長的政策之一就是小年夜開始放假，但是要補班，加上本來的年假是「六日一二三四-六日」，中間空一個星期五，本來的慣例就是會彈性放假。

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原PO表示，第二，一堆事情都卡很久不能辦，例如年前去訂手機，要年後才能拿；第三，塞車時段似乎比較難預測？本來可能除夕、初二和最後一天會比較塞，相對好猜？這種放假法可能每天都有出遊車潮，再加上本來的返鄉／回娘家、回去上班的塞，基本上每天高速公路都很可怕？

▼國道塞車。（圖／資料照／記者季相儒攝）



原PO提到，第四，小吃餐飲的開店也好難猜，大部分都不會到一般上班族開工那天才開始營業，但到底提早幾天好亂；第五，開工會爆，「唉，下周本來就可以預期會有一堆事了，再加上這幾天國際上發生的各種事，還好台股應該會大漲，心情會好一點。」

「我個人是不喜歡這種放假法啦，比較喜歡平均一點的休假。」原PO指出，即使很想把補班日休掉，但想到夏天沒什麼連假就不敢用特休，「今年6個補班啊，很痛苦。」

對此，許多網友附和，「塞車一樣塞 ，多的天數也不會想出去玩，因為到處人擠人，完全不知放那麼長幹嘛，然後還要補班」、「沒有人討厭放假，但為了放連假補班真的大可不必」、「補班之外，大概就是雙倍的收假痛苦值。」

但也有不少人喜歡放長一點，「放10天很好啊，好多事可以做，可以跟好多人見面」、「這種放法不錯，不用全部擠在除夕回家」、「放很多天滿爽的，有寒假的感覺。」

▼原PO發文。（點圖可放大／翻攝PTT）

