　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年放10天！　鄉民揭5大缺點：很痛苦

▲過年,返鄉,通勤,高鐵,人潮,客運,轉運站,搭車,火車。（圖／記者周宸亘攝）

▲許多民眾都會返鄉過年。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

要收假了！今年春節連假長達10天，有網友就提到連放10天的5大缺點，包括「要補班2天」、「一堆事情都卡很久不能辦」、「小吃餐飲的開店也好難猜」、「塞車時段似乎比較難預測」和「開工會爆」。原PO也提到，「今年6個補班啊，很痛苦。」

該網友28日在PTT說，第一，要補班2天，某前院長的政策之一就是小年夜開始放假，但是要補班，加上本來的年假是「六日一二三四-六日」，中間空一個星期五，本來的慣例就是會彈性放假。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，第二，一堆事情都卡很久不能辦，例如年前去訂手機，要年後才能拿；第三，塞車時段似乎比較難預測？本來可能除夕、初二和最後一天會比較塞，相對好猜？這種放假法可能每天都有出遊車潮，再加上本來的返鄉／回娘家、回去上班的塞，基本上每天高速公路都很可怕？

▼國道塞車。（圖／資料照／記者季相儒攝）

▲▼國道一號,國一,中山高速公路,台北市,交通疏運。（圖／記者季相儒攝）

原PO提到，第四，小吃餐飲的開店也好難猜，大部分都不會到一般上班族開工那天才開始營業，但到底提早幾天好亂；第五，開工會爆，「唉，下周本來就可以預期會有一堆事了，再加上這幾天國際上發生的各種事，還好台股應該會大漲，心情會好一點。」

「我個人是不喜歡這種放假法啦，比較喜歡平均一點的休假。」原PO指出，即使很想把補班日休掉，但想到夏天沒什麼連假就不敢用特休，「今年6個補班啊，很痛苦。」

對此，許多網友附和，「塞車一樣塞 ，多的天數也不會想出去玩，因為到處人擠人，完全不知放那麼長幹嘛，然後還要補班」、「沒有人討厭放假，但為了放連假補班真的大可不必」、「補班之外，大概就是雙倍的收假痛苦值。」

但也有不少人喜歡放長一點，「放10天很好啊，好多事可以做，可以跟好多人見面」、「這種放法不錯，不用全部擠在除夕回家」、「放很多天滿爽的，有寒假的感覺。」

▼原PO發文。（點圖可放大／翻攝PTT）

（圖／翻攝PTT）

ET快訊
「黃色小鴨」西濱狂飆影片曝　內行人：一輛要30萬
寒流急凍！全台2天146人猝死　最小才3歲
冷到谷底！初八晨4.2℃　「明顯降雨」時間曝
美85車連環撞！　驚悚影片曝
加州又有槍擊！「比佛利山派對」3人中彈慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

回娘家吃飯！姨丈發燒「我快篩陰」　結果同桌12人全確診

郭婞淳「獻臉」台灣燈會主燈　自嘲：很愛演！超萌科技玉兔亮相

過年放10天！　鄉民揭5大缺點：很痛苦

過年寒流急凍　全台2天146人疑天冷猝死！桃園死者最小才3歲

初八最終收假日！國道5大地雷路段出爐　國5北返9小時接力塞

冷到谷底！初八晨4.2℃　「明顯降雨」時間曝

地板冷到炸裂！「啪啦響19秒」影片超嚇人　釣出一票受害者報災情

「黃色小鴨」西濱狂飆影片曝光　內行人曝售價：一輛要30萬！

開工紅包要收好！　命理師親授「錢滾錢妙招」：元宵後再花掉

神明顯靈了？台南老闆大年初一「擲出立筊」　2天後變聖筊

蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

謝瓊煖「大飆演技」騙過劉品言　她崩潰反整：我也能得金鐘獎！

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

《台灣犯罪故事》揭軍營黑暗　蔡凡熙陷霸凌地獄冰塊塞褲裡

客人站攤前！被趕走＋罵破Ｘ 店家道歉：看她摔蛋糕被激怒

寒流來襲！新竹再次下雪　民眾驚喜錄影：不敢出門

回娘家吃飯！姨丈發燒「我快篩陰」　結果同桌12人全確診

郭婞淳「獻臉」台灣燈會主燈　自嘲：很愛演！超萌科技玉兔亮相

過年放10天！　鄉民揭5大缺點：很痛苦

過年寒流急凍　全台2天146人疑天冷猝死！桃園死者最小才3歲

初八最終收假日！國道5大地雷路段出爐　國5北返9小時接力塞

冷到谷底！初八晨4.2℃　「明顯降雨」時間曝

地板冷到炸裂！「啪啦響19秒」影片超嚇人　釣出一票受害者報災情

「黃色小鴨」西濱狂飆影片曝光　內行人曝售價：一輛要30萬！

開工紅包要收好！　命理師親授「錢滾錢妙招」：元宵後再花掉

神明顯靈了？台南老闆大年初一「擲出立筊」　2天後變聖筊

愛與爸媽分享便當！　紅貴賓5歲「腎衰竭+糖尿病」離世…她超自責

「收納女王」認了放棄整理：變3寶媽後我家現在很亂！ 原因掀共鳴

耶路撒冷舊城區又發生槍擊　以色列派兵增援約旦河西岸

「揭秘」武大郎是一米八高富帥？　古墓主人慘遭後人誤會

回娘家吃飯！姨丈發燒「我快篩陰」　結果同桌12人全確診

女大生掉錢包被撿走　警一查「人4年前就死了」！結局超展開

經典賽回顧／包爺演雷射肩　幫前一屆冠軍多明尼加保住顏面

今天就衝！「這地區居民」免費玩樂園　連續7天玩到爽

5種職場「討人厭同事」類型　最愛情勒、無惡意的推卸應對法公開

車子發不動「10大常見原因」公布！電瓶沒電上榜、定期保養很重要

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

生活熱門新聞

寒流發威更猛6°C↓恐創新低

寒流強襲！桃園26人送醫僅3人救回　死者最小才3歲

人妻生產後逼尪開戰！「身體卻沒感覺」哭了

台北客訂2桌年菜少給錢！工讀生慘賠4000元

喜酒見這道菜「他怒喊詐騙」！老饕：這是功夫菜

台灣港務公司招考新人正、備取128名

新竹又下雪！　民眾驚喜錄影：不敢出門

冷到谷底！初八晨4.2℃　「明顯降雨」時間曝

這飲料2天後才特價　他卻搬3大車！內行揭內幕

G「1設定」讓廣告全沒了！5大超狂功能曝光

初七「4星座4生肖」財運超旺　牛牛可能閃婚

「黃色小鴨」西濱狂飆　影片曝光

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

癌逝大阿姨打電話借錢！她答應後連中5張刮刮樂

更多熱門

相關新聞

春節年假攜毒夜遊府栽了！

春節年假攜毒夜遊府栽了！

台南市警五分局28日凌晨3時40分，在北區文賢路與武聖街口，攔查1輛行車違規的小客車，查獲陳姓駕駛持有1把折疊刀與12包毒品，同車的楊姓友人驗尿呈毒品反應，陳、楊2人原本趁過年開車到台南遊玩吃美食，最後遭警依毒品罪嫌與社維法送辦。

打麻將缺牌咖！吉娃跳上椅賭肉肉

打麻將缺牌咖！吉娃跳上椅賭肉肉

25歲表弟買房　「嘴砲親戚也好評」他傻了

25歲表弟買房　「嘴砲親戚也好評」他傻了

過年回阿公家！狗狗咬玩具衝下樓

過年回阿公家！狗狗咬玩具衝下樓

過年來「最好吃一餐」！他曬1張照爆共鳴

過年來「最好吃一餐」！他曬1張照爆共鳴

關鍵字：

過年年假PTT

讀者迴響

熱門新聞

桃園男逛街突失智！幼兒3度低溫大哭狂抖

老婆出門倒垃圾消失　真相驚呆他

89萬網紅爆賣淫！9分鐘「白色戰靴」性愛片瘋傳

寒流發威更猛6°C↓恐創新低

雲林工廠起火「全面燃燒」！消防員灌救中

寒流強襲！桃園26人送醫僅3人救回　死者最小才3歲

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘

人妻生產後逼尪開戰！「身體卻沒感覺」哭了

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

正妹自拍「無罩散步」　漫步公園狂晃！

台北客訂2桌年菜少給錢！工讀生慘賠4000元

宮廟門口眾神之戰！黑衣男遭臉譜猴圍毆

她27歲存款沒10萬嘆氣！網見關鍵：打趴一票人

「天馬神獸」真現世！正面清晰畫面曝光

喜酒見這道菜「他怒喊詐騙」！老饕：這是功夫菜

更多

最夯影音

更多
蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD

蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD
大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面