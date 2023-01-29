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回娘家吃飯！姨丈發燒「我快篩陰」　結果同桌12人全確診

（圖／翻攝「爆怨公社」臉書社團）

▲原PO初六也確診。（圖／翻攝「爆怨公社」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

過年親友聚餐，一名人妻分享姨丈有症狀，卻不用公筷吃飯，結果姨丈後來確診，害得同桌12人全部中鏢，「真的不要小看這病毒，傳染力太強了。」

這名人妻近日在「爆怨公社」臉書社團說，初二回娘家吃飯，因姨丈有發燒、流鼻水症狀，但他說連二天快篩都是陰性，「我就叫他要用夾子夾菜，他說有噴酒精沒關係啦。」

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原PO提到，老公因為沒打滿三劑疫苗，「我叫他先夾菜後去旁邊吃，又被我媽唸小題大作，結果隔天我姨丈確診」，讓同桌吃飯12人全部中獎，包括她表弟、小阿姨2位是2次確診，中獎率百分百。

▼過年有許多聚餐。（圖／資料照）

年夜飯,團圓菜,團圓飯,做菜,晚餐。（圖／資料照）

原PO表示，連她初六也確診，現在喉嚨痛到要死，真的不要小看這病毒，傳染力太強了，而且該堅持衛生的還是要堅持，「最恐怖的是我們這些同桌吃飯的人，在初二後又去了哪邊聚餐？我想傳染的人更多。」

原PO指出，她和老公初二回家後，就決定先取消初四的朋友聚餐，沒想到老公初四確診，現在隔離在地下室，「我現在也要隔離，真的很麻煩，放假要去玩的計畫都泡湯了。」

對此，有網友也分享自身經歷，「我也是遇到這樣的老人都說沒關係啦，現在全部還在隔離，我昨天也中了，最慘的是寶寶才8個月，家裡6大1小全中，陸續聽到初三來吃飯的誰也中了。」

其他人紛紛說，「這跟確診無關係，就算感冒也請用公筷！自家人都毫不在乎死活，真的很可惡」、「有症狀就該迴避，已經2年多了，怎麼還有那種以為小題大作的觀念」、「就算不是covid ，一般感冒發燒流鼻水的人，也不要這樣禍害家人！」

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