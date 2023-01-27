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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳建仁配鄭文燦組新內閣　曾銘宗：將是「蔡英文代理人內閣」　

▲陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文今（27日）上午正式宣布前副總統陳建仁接替蘇貞昌，出任行政院長；下午時，則傳出行政院定案前桃園市長鄭文燦擔任副閣揆。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，陳建仁行政歷練相對不足，又搭配鄭文燦，將來會是一個蔡英文「代理人」的內閣，且也談不上是戰鬥內閣。

蔡英文27日上午10時偕同蘇貞昌、陳建仁在總統府召開記者會，宣布由陳擔任新任行政院長，定調為「溫暖堅韌」內閣，並交付穩健邁向疫後復甦、強化社會安全體系、提升國家基礎建設、推動六大核心戰略產業等4大任務，而陳也表示疫後強化經濟韌性、環境韌性、社會韌性是很重要的目標，並會延續現在福國利民的方案。

對此，曾銘宗認為，陳建仁在政府機關的行政歷練相對不足，又搭配鄭文燦，到時候行政院會是一個相對弱勢的內閣、會是一個蔡英文「代理人」的內閣。談及蔡英文交付陳建仁的4大任務，曾銘宗表示，這些都是推動多年的業務，幾乎沒有新的施政重點，可看出蔡希望陳內閣未來一年多穩定施政，好好過渡。

曾銘宗也指出，2018年有次中南部淹大水，陳建仁帶家人跟隨扈到金門渡假，不知民間疾苦，且身為公衛專家，卻刻意袒護高端疫苗，喪失科學家的客觀；2022年助選時，陳還說過「天主說要協助鄭運鵬」，把宗教泛政治化，甚至跟著民進黨一起挺前新竹市長林智堅在「論文門」的清白，超級誇張，陳建仁身為中研院院士，在學術界地位崇高，但加入民進黨後，卻荒腔走板。

不過，曾銘宗說，既然陳建仁接任閣揆，國民黨團也期望陳保有學術專業、客觀精神，好好推動國家施政，不要太多黨派考慮、意識形態，好好把閣揆角色做好。

至於陳建仁內閣團隊是否為「戰鬥內閣」，曾銘宗直言，「不可能！」陳團隊的組成相對弱勢，談不上是一個戰鬥內閣。

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關鍵字：

陳建仁鄭文燦蔡英文曾銘宗國民黨團代理人

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