為2024選舉變戰鬥內閣？　學者籲陳建仁：應讓自己超越黨派

▲蔡英文27日宣布陳建仁接替蘇貞昌出任行政院長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文今（27日）召開記者會，正式宣布由前副總統陳建仁組閣。台大政治系教授左正東表示，蔡英文找陳建仁組閣，用意是想指揮、控制整個政府，這將跟「蔡蘇共治」不同，另外就是希望陳建仁成為可能的總統人選，兩者皆有要和副總統賴清德較勁味道。左正東也直言，陳建仁的人馬大多沿襲蘇貞昌時代，因此他看不出陳有準備打出跟2022地方選舉不一樣的選戰，但若陳建仁準備做「戰鬥內閣」，將對陳個人、民進黨不利。

蔡英文27日上午10時偕同蘇貞昌、陳建仁在總統府召開記者會，宣布由陳擔任新任行政院長，定調為「溫暖堅韌」內閣，並交付穩健邁向疫後復甦、強化社會安全體系、提升國家基礎建設、推動六大核心戰略產業等4大任務，而陳也表示疫後強化經濟韌性、環境韌性、社會韌性是很重要的目標，並會延續現在福國利民的方案。

針對蔡英文定調陳建仁內閣為「溫暖堅韌」，左正東表示，蔡政府過去一年看起來蠻喜歡用「堅韌」這詞，但在陳建仁組閣後，他才發現堅韌是個「專有名詞」，因為溫暖就是溫暖陳建仁，就是希望大家給陳溫暖。

左正東認為，蔡英文找陳建仁組閣用意主要有二：第一、蔡英文希望能掌控全局，透過陳建仁，蔡可以指揮、控制整個政府，不管是下達命令或資源調度上，都可以遂行個人意志，跟「蔡蘇共治」時代不同；第二、蔡英文希望陳建仁成為可能的總統人選；所以依這兩點來看，裡頭都有強烈的要和副總統賴清德較勁味道。

對於陳建仁領導下的行政團隊執行力，左正東說，蘇貞昌過去有豐富的領導、管理行政的經驗，而陳則未有管理過大的行政團隊，兩人相較起來差距蠻大，只是目前陳做決策的情況會如何，仍是白紙。

至於陳建仁給外界「暖男」形象，左正東認為值得再進一步討論；左指出，陳建仁從政前的形象給人感覺比較溫暖，但經歷幾次事件，包括年金改革委員會的處理、為高端疫苗背書等，他個人認為陳的暖男形象已大打折扣，因此陳須花很大功夫證明自己，可以給全國人民帶來溫暖，而不是只有溫暖蔡英文、民進黨。

問及「溫暖堅韌」形象是否為蔡英文想挽回民心，左正東表示，「對！」 看起來主要是要跟蘇貞昌強悍作風展現不一樣的風格。不過左正東直言，第一個要改的是蔡英文自己，因為蔡過去很長一段時間未受訪，對人民很多關心的事情保持距離，讓人覺得很遙遠，因此要做到溫暖，蔡須在民眾最切身的事情上，展現更多人性光輝。

另外，各政黨將布局2024總統大選，陳建仁內閣是否可被視為「戰鬥內閣」？左正東說，陳建仁的人馬大多沿襲蘇貞昌時代，因此他看不出陳有準備打出跟2022地方選舉不一樣的選戰。

左正東表示，他要勸告陳建仁，若準備做戰鬥內閣，將對陳個人、民進黨不利，對台灣更不利，因為未來一年，藍綠為了總統大選會有激烈攻防，在這情況下，民眾不希望陳是為了選舉創造一個短暫、虛假的成績單，而是盼陳堅守行政中立，成為國家動盪時的穩定力量，所以陳應該做超黨派的內閣，關照不同黨派的想法。