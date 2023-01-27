新內閣布局暗藏玄機？　介文汲揭：蔡英文要讓「他」痛不欲生

▲陳明通請辭國安局長，由外交部次長蔡明彥接任。（資料照／記者屠惠剛攝）



實習記者李密／台北報導

總統府26日宣布國安局長陳明通已向總統蔡英文請辭，將由外交部次長蔡明彥接任，交通部前部長林佳龍則擔任總統府秘書長。對此，前大使介文汲質疑，蔡明彥原是學者，現被拉出來做官是因大內出身，蔡要人去掌握國安系統；至於林佳龍的人事安排則是在拉正國會出來與賴清德對決。介文汲認為，蔡英文內閣布局已久，現在都是做給賴清德看的，要讓他痛不欲生。

▲林佳龍接任總統府秘書長 。（資料照／記者許靖騏攝）



介文汲26日於節目《鄭亦真辣晚報》直言，新國安局長蔡明彥夠格嗎？他是綠色學者、非常親綠，「他是學者，被蔡英文拉出來做官，一下送到歐盟去當代表，毫無經驗。回過頭來，又跑去當外交部次長，我看他連公文都看不懂」。介文汲說，因為他是大內出身，現在蔡英文要人去掌握國安系統，但他認為蔡明彥掌握不住。

至於可望出任海委會主委的民進黨立委管碧玲，介文汲認為是在拉攏謝長廷這派，而林佳龍任總統府秘書長則是因為蔡英文要把正國會拉出來跟賴清德對決。他認為，賴清德最大敵人是蔡英文，這次把黨主席拿走，但蔡英文不是好惹的，現在的佈局就是給賴清德看的。