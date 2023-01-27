　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新內閣布局暗藏玄機？　介文汲揭：蔡英文要讓「賴清德」痛不欲生

▲▼陳明通 出席立法院外交國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳明通請辭國安局長，由外交部次長蔡明彥接任。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者李密／台北報導

總統府26日宣布國安局長陳明通已向總統蔡英文請辭，將由外交部次長蔡明彥接任，交通部前部長林佳龍則擔任總統府秘書長。對此，前大使介文汲質疑，蔡明彥原是學者，現被拉出來做官是因大內出身，蔡要人去掌握國安系統；至於林佳龍的人事安排則是在拉正國會出來與賴清德對決。介文汲認為，蔡英文內閣布局已久，現在都是做給賴清德看的，要讓他痛不欲生。

▲▼新北市長參選人林佳龍 。（圖／記者許靖騏攝）

▲林佳龍接任總統府秘書長 。（資料照／記者許靖騏攝）

介文汲26日於節目《鄭亦真辣晚報》直言，新國安局長蔡明彥夠格嗎？他是綠色學者、非常親綠，「他是學者，被蔡英文拉出來做官，一下送到歐盟去當代表，毫無經驗。回過頭來，又跑去當外交部次長，我看他連公文都看不懂」。介文汲說，因為他是大內出身，現在蔡英文要人去掌握國安系統，但他認為蔡明彥掌握不住。

至於可望出任海委會主委的民進黨立委管碧玲，介文汲認為是在拉攏謝長廷這派，而林佳龍任總統府秘書長則是因為蔡英文要把正國會拉出來跟賴清德對決。他認為，賴清德最大敵人是蔡英文，這次把黨主席拿走，但蔡英文不是好惹的，現在的佈局就是給賴清德看的。

ET快訊
王大陸首次見女友家長！　蔡卓宜甜喊：是我男友
文化部長李永得改任政委　財政部長由政務次長莊翠雲升任
猶豫晚餐要買哪！店裡掉一塊「15KG大雞排」　她笑：就這間
《芝麻街》之父過世！　網湧哀悼
快訊／嚴防對岸疫情！指揮中心：從中國入境PCR延長至2／6
子瑜在台北過年！　素顏美貌曝光
快訊／蔣萬安喜獲「三寶」　盼一家五口一生相持相守
普丁現身了！　「腳下這雙鞋」竟成亮點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／文化部長李永得改任政委　財政部長由政務次長莊翠雲升任

快訊／蔣萬安今初六喜獲「三寶」　盼一家五口一生相持相守

新內閣布局暗藏玄機？　介文汲揭：蔡英文要讓「他」痛不欲生

批陳建仁接閣揆了無新意　國民黨：愧對當初817萬張選票

列管碧玲護航林秉樞、當陳時中競辦召集人　國民黨：這就是敗選檢討？

陳明通請辭國安局長！　王鴻薇喊「追查到底」：下台是究責的開始

副手3條件已把黃珊珊踢出局？　柯文哲：那個叫做希望、期望

淡水古蹟日式tour賞屋走春法　再穿新款浴衣討吉利

陳建仁接行政院長　柯文哲：希望新內閣別搞奇奇怪怪的事

為2024選舉變戰鬥內閣？　學者籲陳建仁：應讓自己超越黨派

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

柴神到！肉掌刮中5000元　媽曝獎金用途：幫牠結紮

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

俄羅斯藝術家「真假繪畫」　顏色、陰影完整還原實物

駕駛國道「放手吹笛子」　妹子驚呆錄下：太扯啦

吉娃娃被「體重4倍」橘貓重壓　剩頭露出好無奈...媽：還好嗎

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

快訊／文化部長李永得改任政委　財政部長由政務次長莊翠雲升任

快訊／蔣萬安今初六喜獲「三寶」　盼一家五口一生相持相守

新內閣布局暗藏玄機？　介文汲揭：蔡英文要讓「他」痛不欲生

批陳建仁接閣揆了無新意　國民黨：愧對當初817萬張選票

列管碧玲護航林秉樞、當陳時中競辦召集人　國民黨：這就是敗選檢討？

陳明通請辭國安局長！　王鴻薇喊「追查到底」：下台是究責的開始

副手3條件已把黃珊珊踢出局？　柯文哲：那個叫做希望、期望

淡水古蹟日式tour賞屋走春法　再穿新款浴衣討吉利

陳建仁接行政院長　柯文哲：希望新內閣別搞奇奇怪怪的事

為2024選舉變戰鬥內閣？　學者籲陳建仁：應讓自己超越黨派

新內閣「嬌」點　3朵花鎮守財政、經濟、勞動部

小吃攤老闆「抱瓦斯桶」輕生獲救遭判刑　躲宜蘭種菜遭通緝

不用錢！苗栗通霄鹽廠「野溪泡腳」　泡完腳底超古溜

狂威重返美職　妻子IG透露好消息：出發LA！

王大陸首次見女友家長！　「機上互動超閃」蔡卓宜甜喊：是我男友

從樂天轉投台鋼　蔡昱詳提點選手：吃苦當吃補

快訊／文化部長李永得改任政委　財政部長由政務次長莊翠雲升任

張晨光2年前赴陸「直播賣貨被罵哭」！　全白髮登央視近況曝

猶豫晚餐要買哪！店裡掉一塊「15KG大雞排」超吸睛　她笑：就這間

胡宇威登小巨蛋！「看影片苦練舞蹈10天」表現獲讚

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

政治熱門新聞

陳建仁不幸陣亡怎麼辦？　郭正亮曝解方：眼睛一閉叫「他」接任

快訊／蔣萬安今喜獲「三寶」　盼一家五口一生相持相守

差很大？8位政治人物清澀照曝光　「這人」差最多網喊：回不去了

快訊／蔡英文宣布陳建仁組「溫暖堅韌」內閣　交付4大任務

蕭美琴確定續留華府「不會返台接外長」　肩負台美合作鞏固任務

快訊／行政院：30日召開臨時院會內閣總辭

民眾寄信恐嚇「在月台放炸彈」　北捷報案處理、目前營運正常

快訊／蔡英文27日10點正式宣布陳建仁組閣　農曆年後內閣團隊就位

LIVE／蔡英文今開記者會　宣布陳建仁接閣揆領軍新內閣團隊

「賴蘇仁」四年前合照曝光　黃揚明狠酸「大風吹」：宿命般的夥伴

人物／2偶像塑造「溫暖堅韌」陳建仁　相信宗教的世界級科學家

「仁燦配」權力大戲將上演？　游盈隆曝：她將重出江湖

管碧玲任海委會首位女主委

陳明通引爆學倫爭議終下台　總統府：外交部政次蔡明彥接掌國安局

更多熱門

相關新聞

批陳建仁接閣揆了無新意　國民黨：愧對當初817萬張選票

批陳建仁接閣揆了無新意　國民黨：愧對當初817萬張選票

總統蔡英文今（27日）上午召開記者會，正式宣布前副總統陳建仁接替蘇貞昌，出任行政院長。對此，國民黨發言人楊智伃表示，新閣揆、副閣揆人選了無新意，僅只是蔡英文任期內的政治性任命，而後閣員名單若又是「敗選者聯盟」大風吹，代表民進黨根本沒有真心反省，讓台灣原地踏步，民進黨要負最大責任。

陳明通請辭國安局長！　王鴻薇喊「追查到底」：下台是究責的開始

陳明通請辭國安局長！　王鴻薇喊「追查到底」：下台是究責的開始

副手3條件已把黃珊珊踢出局？　柯文哲：那個叫做希望、期望

副手3條件已把黃珊珊踢出局？　柯文哲：那個叫做希望、期望

陳建仁接行政院長　柯文哲：希望新內閣別搞奇奇怪怪的事

陳建仁接行政院長　柯文哲：希望新內閣別搞奇奇怪怪的事

分析陳建仁接閣揆　學者：不同於「蔡蘇共治」

分析陳建仁接閣揆　學者：不同於「蔡蘇共治」

關鍵字：

蔡英文賴清德林佳龍陳明通介文汲

讀者迴響

熱門新聞

普發6千元領取時間曝光　3方式一次看

Netflix「2月上架1神劇」網全面嗨炸！

台東吃無菜單料理！1家6口收3600「只上3道菜」

王彩樺19歲女兒出車禍！

觀月雛乃罹病暴肥15公斤近照曝光

初六送窮！財神在東北　4生肖、4星座財運旺

國小正妹師陳屍臥室　父抱遺體哭斷腸

林書豪來台打球「PTT狂罵」他驚呆！原因曝

《玩很大》錄影驚爆意外！

女模出賣日本嬤50年前美照　台日網友都戀愛了

午後大變！冷到沒完沒了　第4波寒流襲6℃凍3天

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

灌籃高手片段「路人大聲配音」她氣炸開罵

女偶像「生日變忌日」猝逝！

蘆洲酒醉鑰匙殺人！男子滿頭血倒地亡

更多

最夯影音

更多
歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻
大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

柴神到！肉掌刮中5000元　媽曝獎金用途：幫牠結紮

柴神到！肉掌刮中5000元　媽曝獎金用途：幫牠結紮

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面