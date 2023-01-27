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普丁現身了！　和大學生霸氣合照「腳下這雙鞋」竟成亮點

▲▼俄羅斯總統普丁現身莫斯科國立大學，慶祝塔基亞娜日（Tatiana Day），也就是全俄大學生節。（圖／路透）

▲普丁現身莫斯科國立大學。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯總統普丁25日現身莫斯科國立大學，慶祝塔基亞娜日（Tatiana Day），也就是全俄大學生節。他的合照姿勢霸氣無比，卻被眼尖網友發現，腳下那一雙「高跟皮鞋」似乎增高至少1英吋（2.54公分），意外成為亮點。

▲▼俄羅斯總統普丁25日現身莫斯科國立大學，腳下皮鞋似乎墊高，意外成為亮點。（合成圖／路透）

▲普丁被發現皮鞋墊高。（圖／路透）

《每日郵報》等外媒指出，普丁身高5呎7吋（約170公分），自1999年上台以來，一直積極形塑陽剛的硬漢形象，被認為可能具有「拿破崙情結」（Napoleon Complex），也就是一些人因為身材矮小、自卑心作祟，因此覺得在其他方面必須比別人更強的補償心理。

▲▼俄羅斯總統普丁現身莫斯科國立大學，慶祝塔基亞娜日（Tatiana Day），也就是全俄大學生節。（圖／路透）

▲▼俄羅斯總統普丁25日現身莫斯科國立大學，腳下皮鞋似乎墊高，意外成為亮點。（合成圖／路透）

▲普丁的皮鞋意外成為亮點。（圖／路透）

荷蘭進化心理學家武格特（Mark van Vugt）認為，這可能是普丁身材矮小的結果，「他在鏡頭前擺出來的姿勢，所有赤裸上身、打曲棍球和打獵的照片…都是你在某個對自己權力地位缺乏安全感的人身上能看見的東西。」

2015年，英國《每日快報》引述克宮內部人士說法報導，在官方照片中，沒有人能比總統高。2020年，《經濟學人》也引述研究結果指出，「在政治上，身高很重要」，平均而言，身材較高大的政治人物，民調表現會優於對手，因為這些人自尊較高，也被認為更健康、更聰明且更有權威。

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