拿不到軍機發飆！普丁翻白眼　怒斥副總理：「別再鬼混了」

▲普丁在會議上公開斥責高級官員。（圖／翻攝自Twitter／@EJ_Burrows）

實習記者任庭儀／編譯

俄羅斯總統普丁11日在視訊會議上情緒激動，公開斥責高級官員曼圖洛夫（Denis Manturov），原因是西方國家源源不斷給予烏克蘭軍事援助，而俄羅斯卻因制裁遲遲買不到新飛機，讓普丁焦慮不已，更在會議飆罵「別再鬼混了」。

THREAD: a short look at a scolding from Putin & what it tells us about modern Russia.



Today Putin slammed head of Ministry of Industry & Trade Denis Manturov for not signing any new contracts for aircraft in 2023.



Putin was pictured dramatically eye-rolling & paper shuffling. pic.twitter.com/vaCZogudBD — Emma Burrows (@EJ_Burrows) January 11, 2023

綜合衛報、CNN報導，烏俄戰爭陷入膠著，眼看著烏克蘭持續接收西方國家提供的軍援，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin ) 11日在視訊會議中表情非常不耐煩，當聽到副總理暨工業部長曼圖洛夫（Denis Manturov）提到2023年軍機訂單可能延遲，更是當場批評他動作太慢。

▲俄羅斯總統普丁怒斥副總理曼圖洛夫「別再鬼混了」。（圖／達志影像／美聯社）



曼圖洛夫曾陪同普丁多次出訪，被認為深受普丁青睞。當他試圖解釋訂單延誤的原因，卻被普丁翻了個白眼直接打斷，「你到底在幹什麼，在跟我裝傻嗎？別再鬼混了。」、「你還不明白我們現在的處境嗎？一個月之內，不能再拖了。」

美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）12日則指出，這可能是克里姆林宮的宣傳手法，為了將烏俄戰場遭遇的挫折歸咎在官員身上，或是為了重塑普丁強硬的形象。