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「俄必在烏克蘭勝出」普丁：俄防空導彈年產量是美國3倍多

▲▼ 俄羅斯總統普丁18日來到防空系統製造工廠奧布霍夫。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁18日來到防空系統製造工廠奧布霍夫。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁18日表示，俄羅斯國防工業的防空導彈年產量是美國的3倍多，可匹敵世界產量，因此俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動定能取得勝利。

綜合俄羅斯衛星通訊社、路透報導，普丁18日前往聖彼得堡（St Petersburg），在與防空系統製造工廠奧布霍夫的員工進行交流時稱，儘管展開烏克蘭特別軍事行動讓軍事裝備需求增加，但整體軍事裝備的產出仍在上升。

普丁指出，「總體上，我國國防工業各類防空導彈的年產量，相當於世界所有軍工企業的產量，我國產量可匹敵世界產量」，著眼於最終的結果與注定取得的勝利，有很多事情發揮作用，包括俄羅斯人民的團結凝聚力、戰士的勇敢與英雄主義以及國防工業，「勝利是肯定的，我對此毫不懷疑」。

在普丁來到工廠之前，他18日也現身與退伍軍人的會談，宣稱莫斯科在烏克蘭的行動，是為了制止一場在烏東部地區肆虐多年的戰爭。

普丁說，自2014年以來，涉及重型武器、大砲、坦克和飛機的大規模作戰行動就沒有在頓巴斯停止過，俄羅斯在派兵前曾試圖通過談判和平解決，但「我們被騙了」，並把烏克蘭東部描述為俄羅斯的「歷史領土」。

他強調，不得不採取行動保護烏東的俄語使用者，去年 2 月向烏克蘭派遣軍隊，是保護講俄語的人以及對烏克蘭進行「非軍事化」和「去納粹化」的必要措施。

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