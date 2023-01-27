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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選舉年暫告一段落　政壇話題人物總盤點

記者皮心瑀／台北報導

2022適逢選戰年，儘管因疫情影響，選舉不如以往熱鬧，但仍有幾位政治人物創造不少話題，搶佔媒體版面。這些人，有的做為候選人，理所當然是各界焦點，但也有人明明不是大選主角，卻意外牽動選舉結果。 《ETtoday新聞雲》特別帶您回顧2022年政壇的這些風雲人物，看看他們如何吹皺一池春水。

前衛福部長陳時中

陳時中擔任衛福部長時，因防疫政績走上神壇，卻在疫情爆發，丟出一句「自主應變」，讓指揮中心被轟到滿頭包。而後，陳時中接受民進黨徵召，參選台北市長，卻先是因為疫苗採購合約挨轟，之後為宣傳公廁免治馬桶拍片，內容卻涉有「偷窺」，引發批評；沒多久，陳時中臉書發出滷肉飯文章，卻被抓包盜圖，其中兩張照片跟部落客雷同，爭議不斷。

其中，鬧得滿城風雨的，便是當慈濟慈善事業基金會執行長顏博文透露去年採買疫苗過程，指政界、工商業界等大老曾致電「別浪費力氣」，而資深媒體人周玉蔻跳出來，反轟慈濟是「中共自己人」，更開嗆證嚴法師不該被稱為上人一事。

另外，陳時中還被爆料摟腰已婚女性友人，且遭控一度十指緊扣，又再掀波瀾。

▲▼徐巧芯爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

▲陳時中遭指與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

前新竹市長林智堅

林智堅原挾五星政績的高人氣，投入2022桃園市長選戰，沒想到卻被爆出論文爭議。面對各界質疑，林智堅始終指控為抹黑，甚至在台大決議其國發所論文抄襲情節嚴重後，仍大動作反擊，並指有「政治操作」，連當時身兼黨主席的總統蔡英文都要求全黨力挺林智堅，結果，林智堅另起中華大學的論文也被認定抄襲，政壇生命被「雙殺」，讓他黯然宣布退選，但在離開前仍強調，他將在另一個戰場捍衛他的清白。

不過，林智堅低調為了清白奮戰了一個多月，最終選擇為自己過去的副市長、參選新竹市長的沈慧虹露臉輔選，但最後民進黨依舊失守新竹市。

▲▼民進黨桃園市長參選人林智堅因論文案，宣布退出桃園市長選舉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨桃園市長參選人林智堅因論文案，宣布退出桃園市長選舉。（資料照／記者屠惠剛攝）

民進黨立委高嘉瑜

高嘉瑜2018年為民進黨當時的台北市長候選人姚文智站台時，就因「翻白眼」成為各種關注焦點，而到了2022年，她出席陳時中的造勢場合，上台後秒離開，引發討論。

對此，高嘉瑜強調，因為當天有其他事情必須趕場，有跟競總報備，但之後卻又因為評論林智堅的論文案稱恐害「一屍五命」，遭到部分綠營支持者圍剿。

▲▼立委高嘉瑜針對林秉樞案一審宣判回應受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

民進黨台北市議員王世堅

同樣遭到圍剿的，還有王世堅。王世堅因過去與無黨籍台北市長後選人黃珊珊在議會當了將近20年的同事，面對九合一選戰，他曾說，「理性、感性還在掙扎」。

而民進黨大敗後，前桃園市議員王浩宇表示，「中間選民是被在野黨、抖音、網路上不斷丟出的謠言抹黑走的，12億、高端….，當我們沒有即刻澄清事實、提告造謠者時，票早就不見了。最後謠言幾乎要侵蝕我們的基本盤，如果這次沒有努力鞏固基本盤，連30%堅定台派都不相信我們，民進黨會輸更慘，議員席次也不會穩住。」

王世堅受訪時，被媒體詢問「王浩宇認為說，是他們這樣子才能鞏固民進黨基本盤」，王世堅一聽到便破口大罵，「啊閉嘴啦，太監就是太監，太監鞏固什麼盤？王浩宇閉嘴啦，被你害得還不夠嗎？」又引發討論。

▲▼蔡英文、陳時中大稻埕慈聖宮廟口開講-王世堅 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員王世堅 。（資料照／記者黃克翔攝）

國民黨台北市議員徐巧芯

徐巧芯在這次大選為國民黨的戰火主力，不只跟親綠粉專開戰，更因曝光陳時中的「十指緊扣」照，成為焦點。

徐巧芯當時透過Facebook公布數張照片，影射陳時中「鹹豬手」，與台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手摟肩，而該女丈夫、台北市立聯醫仁愛院區醫務長丁金聰也是影中人。面對指控，陳時中競總強烈譴責，批評「使出奧步救選情」。

徐巧芯強調，「有圖有真相，我沒有看到黑影就開槍，與已婚女性十指緊扣、緊緊摟住的行為照片中一清二楚，我只是單純描述事實。」

徐巧芯也補充，這組照片以及細節，據傳本來會成為新聞，但後來不了了之，於是在網路上傳開，「陳時中是台北市長的候選人，言行舉止本來就收受到外界高度檢驗。」

▲▼國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

國民黨立委王鴻薇

王鴻薇原是台北市議員，在競選連任期間，率先指控林智堅中華大學碩士學位論文抄襲，為政壇掀起風波，不少候選人甚至都因此受到學歷檢驗，而在這後，因與資深媒體人周玉蔻於北檢門口唇槍舌戰，再一次成為話題。

周玉蔻因指控前中國小姐張淑娟為國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴陳年緋聞的女主角而挨告，現身北檢想道歉，卻與委託到場的王鴻薇唇槍舌戰，周玉蔻攻擊，「妳老公吃了10幾年的軟飯」，王鴻薇則反嗆，「我老公愛我愛得要死，妳羨慕嗎？妳忌妒嗎？」互相叫罵長達約10分鐘。

王鴻薇在九合一選戰立下戰功，之後在立委補選也成功拿下席次，政治生涯更上一層樓。

▲▼張淑娟按鈴提告周玉蔻 周玉蔻到場與王鴻薇吵架。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周玉蔻與王鴻薇吵架。（資料照／記者屠惠剛攝）

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