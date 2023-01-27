快訊／「共同當蔡英文後盾」　賴清德承諾：與陳建仁分工合作

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文27日上午10點於總統府召開記者會，正式宣布前副總統陳建仁出任行政院長。對此，副總統賴清德稍早透過臉書發文表示，未來他將以民進黨主席的身分，和新任的行政院長陳建仁分工合作，成為執政團隊與社會的橋樑，共同當蔡英文的後盾。一起向大家證明，民主進步黨有決心也有行動力，會持續推進台灣的民主、和平與繁榮。

「謝謝大仁哥接下重擔，我們一起攜手為台灣團結打拚！」賴清德指出，「大仁哥」和他是前後任副總統，在公務上有許多交流，私底下也是好朋友。他相當欽佩陳建仁對信仰的虔誠、對學術的熱忱，以及待人處事的謙沖自牧、無私奉獻。

賴清德說，陳建仁是中研院院士，有享譽國際的深厚學養，是務實與理性的科學家。在台灣邁向後疫情時代的復甦，相信他帶領的「溫暖堅韌」內閣，會帶給社會關懷及進步，完成盤整防疫措施、社會照顧體系檢討、提升國家基礎建設，以及推動六大核心戰略產業四大任務。

賴清德透露，他也要再一次感謝蘇貞昌四年來，為台灣民主堅持理想、無私承擔、勇於任事，帶領台灣一路走過非洲豬瘟、全球疫情、世界政經局勢轉變的重大挑戰，展現「有政府，會做事」的精神，更為台灣在最艱難的時刻，打下更堅韌的基礎，開啟了更大的國際空間。

賴清德強調，民主進步黨是執政黨，接下來他們會把人民的需求與期待擺在第一位，「我會以民主進步黨黨主席的身分，和新任的陳建仁院長分工合作，成為執政團隊與社會的橋樑，共同當蔡英文總統的後盾。一起向大家證明，民主進步黨有決心也有行動力，會持續推進台灣的民主、和平與繁榮！」