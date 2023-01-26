經濟學看2024大選！　柯文哲分析：侯友宜機會成本高、獲利空間小

▲侯友宜、柯文哲。（圖／翻攝共訊畫面）

記者詹宜庭／台北報導

九合一選舉後，各陣營皆開始備戰2024總統大選。新北市長侯友宜目前是國民內民調最高的候選人，對此，民眾黨主席柯文哲26日表示，對侯友宜而言，選總統的機會成本高，獲利空間比較小。再來，「落跑」沒選上會重傷，選上了還有補選的問題，沒有想像中那麼簡單。

民眾黨今日中午開播《踢批批開講》過年特輯，邀請柯文哲、前台北市副市長黃珊珊及資深媒體人黃暐瀚、黃揚明一同錄製。節目中黃暐瀚問柯文哲「誰會代表國民黨選2024？」柯文哲立馬回應「這很難講」，黃珊珊則在一旁搖頭。

黃暐瀚接著問「那朱立倫有辦法嗎？他民調差這麼多」，柯文哲則反駁「這不是民調高不高的問題，你們都忘掉機會成本，侯友宜出來選的機會成本很高。」柯文哲進一步解釋，對侯友宜而言，選總統的機會成本是新北市，但朱立倫不一樣，他的機會成本很低，所以獲利空間就會比較大，而獲利空間則會影響打仗的動力。黃暐瀚問「所以侯友宜還會猶豫，他不一定不顧一切投入2024總統大選？」柯文哲斷言「對！」

黃暐瀚追問「侯友宜『落跑』選總統的傷害與仇恨會比想像中還高嗎？因為王鴻薇補選立委當選後，就被外界認為是替侯友宜開綠燈，可是傷到侯友宜的力道，可能比大家看到的更重？」柯文哲表示「一定會的！你只要跑掉，沒選上當然重傷，選上有補選的問題，太多問題了，沒有想像中那麼簡單。」

柯文哲也回憶，2020年郭台銘曾問他「不然你來當副總統」，但他認為「當副總統不如繼續當台北市長就好了，為什麼要去當副總統？」