快訊／桃園2偵查隊長「與黑道聚餐」　遭拔官記大過

▲龜山分局偵查隊長與黑幫份子聚餐未報備，桃園市警察局予以拔官記大過處分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、趙蔡州／桃園報導

桃園警察局龜山分局偵查隊長陳朋翔被查出，2022年12月與天道盟正義會中壢分會長餐敘。桃園市警局調查後，確定陳員應徐姓友人邀約餐敘，期間與有幫派背景朱姓男子同桌用膳，事後卻未依規定報備，違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」，記一大過重懲並調非主管職務，而同行的高姓偵查隊長、4名偵查佐分別予以記過一次且調非主管職務、記過一次處分。

桃園市警方表示，龜山分局原偵查隊長陳朋翔2022年12月初應徐姓友人邀約，前往徐姓友人位在大園區的住處餐敘，陳員當天邀請大園分局高姓偵查隊長、龜山分局偵查隊4名偵查佐一同前往，期間與有幫派背景朱姓男子同桌用膳，事後卻未依規定報備。

桃園市警方調查後，認為陳員等人行為已違反警政署「警察人員與特定對象接觸交往規定」，陳員身為偵查隊長，對於餐敘人員身分背景未經查證卻應邀出席，且當天擔服勤務，仍邀同隊偵查隊4名偵查佐及大園分局偵查隊長一同餐敘，予以記一大過重懲並調非主管職務。至於同行的高姓偵查隊長，由於當日輪休，記過一次並調非主管職務，其他受邀4名偵查佐依規定記過一次。

桃園警察局強調，警局將深切檢討並製作案例加強宣導教育，嚴格要求所屬員警務必恪遵「警察人員與特定對象接觸交往規定」，違者一律從嚴懲處。

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