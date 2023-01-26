　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／桃園2偵查隊長「與黑道聚餐」　遭拔官記大過

▲▼員警未經報備與特定對象同桌飲宴懲處案，桃園市警察局。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龜山分局偵查隊長與黑幫份子聚餐未報備，桃園市警察局予以拔官記大過處分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、趙蔡州／桃園報導

桃園警察局龜山分局偵查隊長陳朋翔被查出，2022年12月與天道盟正義會中壢分會長餐敘。桃園市警局調查後，確定陳員應徐姓友人邀約餐敘，期間與有幫派背景朱姓男子同桌用膳，事後卻未依規定報備，違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」，記一大過重懲並調非主管職務，而同行的高姓偵查隊長、4名偵查佐分別予以記過一次且調非主管職務、記過一次處分。

桃園市警方表示，龜山分局原偵查隊長陳朋翔2022年12月初應徐姓友人邀約，前往徐姓友人位在大園區的住處餐敘，陳員當天邀請大園分局高姓偵查隊長、龜山分局偵查隊4名偵查佐一同前往，期間與有幫派背景朱姓男子同桌用膳，事後卻未依規定報備。

桃園市警方調查後，認為陳員等人行為已違反警政署「警察人員與特定對象接觸交往規定」，陳員身為偵查隊長，對於餐敘人員身分背景未經查證卻應邀出席，且當天擔服勤務，仍邀同隊偵查隊4名偵查佐及大園分局偵查隊長一同餐敘，予以記一大過重懲並調非主管職務。至於同行的高姓偵查隊長，由於當日輪休，記過一次並調非主管職務，其他受邀4名偵查佐依規定記過一次。

桃園警察局強調，警局將深切檢討並製作案例加強宣導教育，嚴格要求所屬員警務必恪遵「警察人員與特定對象接觸交往規定」，違者一律從嚴懲處。

相關新聞【市警局震怒調查！不甩前車之鑑　偵查隊長偕正義會分會長飲酒狂歡】

ET快訊
快訊／桃園2偵查隊長「與黑道聚餐」未報備　遭拔官記大過
身上飄6種味道GG！研究示警「滿嘴屎味」＝這器官塞住了
營養師曝「10大宵夜熱量」排行榜！水餃竟比鹹酥雞更驚人
關西休息站「垃圾桶被塞爆」！高公局、營運商新東陽全在放年假
高雄街頭火爆鬥毆！年輕男遭抓髮尻頭　女童目睹狂哭
快訊／3間投注站「2度開出」百萬大紅包　威力彩大樂透初五全槓
眼藥水不能點直接在眼球！三大常見錯誤一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／貸款買「川崎忍者」超速撞死人　入獄前淚勸：別越級打怪

快訊／桃園2偵查隊長「與黑道聚餐」　遭拔官記大過

重案回顧／康建5人遭行刑式槍決　 「牛樟芝之父」賴敏男獨活

快訊／台中恐怖火警「3人受困」！一女無生命跡象　送醫搶救中

蘆洲超商前殺人！酒醉保全「鑰匙插頭」爆血　男子倒地亡

高雄街頭火爆鬥毆！年輕男遭抓髮尻頭　女童一旁目睹狂哭

撞斑馬線行人還肇逃　台中危駕累犯「開工第一天害人」遭判6個月

詐欺女慣犯搭霸王車　住摩鐵又賴帳…2罪僅罰1萬！

快訊／台中住宅大火「2人受困」　警消出動21車65人搶救

生技公司天道盟老大遭殺槍同來源 揭黑幫最夯改槍密術

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

南橫下雪宛如童話世界　遊客興奮嗨喊：很有層次！

阿公午休把「毛毯當枕頭」　萌娃怒抽掉：被被要用蓋的

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

獨／貸款買「川崎忍者」超速撞死人　入獄前淚勸：別越級打怪

快訊／桃園2偵查隊長「與黑道聚餐」　遭拔官記大過

重案回顧／康建5人遭行刑式槍決　 「牛樟芝之父」賴敏男獨活

快訊／台中恐怖火警「3人受困」！一女無生命跡象　送醫搶救中

蘆洲超商前殺人！酒醉保全「鑰匙插頭」爆血　男子倒地亡

高雄街頭火爆鬥毆！年輕男遭抓髮尻頭　女童一旁目睹狂哭

撞斑馬線行人還肇逃　台中危駕累犯「開工第一天害人」遭判6個月

詐欺女慣犯搭霸王車　住摩鐵又賴帳…2罪僅罰1萬！

快訊／台中住宅大火「2人受困」　警消出動21車65人搶救

生技公司天道盟老大遭殺槍同來源 揭黑幫最夯改槍密術

一起在天堂踢球！世界盃後最震撼　比利逝世和馬拉杜納重聚

「我憨慢講話」林益全無意爭9號：尊重原主人

小A辣仍同居5年前男友！　認了「會心軟」背後原因曝：能幫就幫

超可愛浣熊攻擊性強　5張外來種圖鑑看懂牠們特性

高雄陽明網球中心正式啟用　盧彥勳致力導入世界級賽事

加入統一獅選穿99　林益全：長長久久Double力量

獨／貸款買「川崎忍者」超速撞死人　入獄前淚勸：別越級打怪

宅經濟興起　信用卡網路交易已達五成

做好資產配置　專家曝疫後經濟發展有「這三種」可能

快訊／桃園2偵查隊長「與黑道聚餐」　遭拔官記大過

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

國小正妹師陳屍臥室　父抱遺體哭斷腸

人妻不信夫外遇　弟怒帶姊捉姦

高雄轎車逆向撞遊覽車成廢鐵　夫妻天人永隔

蘆洲酒醉鑰匙殺人！男子滿頭血倒地亡

逆向撞遊覽車「驚悚影曝」副駕妻亡

上兵嗆副班長「我讓你出不去營區」　下場慘了

女兒騎妹妹身上　爸嚇傻問出殘酷真相

快訊／新北五股嚴重車禍！2輕傷、2命危

丈夫確診隔天成冰冷遺體…護理妻「邊哭邊CPR」

電鍍業偷排強酸害死人　破案關鍵人物是他

失蹤少女遭友拉下海　他也加入結局GG

21歲男逆向闖五股高架匝道！2車對撞釀1死

38名死囚釋憲「無法槍決」　大法官得做決定了

買蟹肉棒擋到攤位！老闆趕人被圍毆

更多熱門

相關新聞

偵查隊長偕正義會分會長飲酒狂歡　市警局震怒調查

偵查隊長偕正義會分會長飲酒狂歡　市警局震怒調查

去年年底許多高階警官受招待前往私人招待所聚餐引發社會輿論譁然，並造成許多高階警官職位大震盪，但桃園市警局龜山分局偵查隊長陳朋翔，卻將前車之鑑視若無物，在敏感時期，還與有「典哥」之稱的正義會中壢分會長，同桌飲酒狂歡，知情人士指出，該名隊長喝多了，更在桌面上口出狂言，和黑道份子大談偵辦案件過程。

屏東風景區現人潮　屏東警長前線掌握交通狀況

屏東風景區現人潮　屏東警長前線掌握交通狀況

毒駕撞死警！嫌想道歉　高偉倫父親回應了

毒駕撞死警！嫌想道歉　高偉倫父親回應了

屏鵝公路交通「領航員」　建興所所長李天寶

屏鵝公路交通「領航員」　建興所所長李天寶

離譜！陸遊客炫耀泰警接機

離譜！陸遊客炫耀泰警接機

關鍵字：

黑道警察

讀者迴響

熱門新聞

國小正妹師陳屍臥室　父抱遺體哭斷腸

《玩很大》錄影驚爆意外！

一家4口「試吃11顆釋迦」秒走人！果農傻眼

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

人妻不信夫外遇　弟怒帶姊捉姦

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

23歲女兒和媽男友見面　意外發現是她砲友

不孕但公婆疼…她還在感動卻聽到超心寒對話

初二圍爐！餐桌出現超胖孫佔位置

開春財神到！　3星座、3生肖發了

渡邊直美瘦20kg　金髮新造型曝光

鷹眼受重傷「是為了救家人」！

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

更多

最夯影音

更多
一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才
過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面