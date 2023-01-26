市警局震怒調查！不甩前車之鑑　偵查隊長偕正義會分會長飲酒狂歡

▲桃園市龜山警分局偵查隊長陳朋翔（左紅圈處），過去曾破獲幾起社會矚目案件，但如今他卻與正義會分會長（右紅圈處）在酒桌上把酒狂歡。（圖／讀者提供）

圖、文／CTWANT

去年年底許多高階警官受招待前往私人招待所聚餐引發社會輿論譁然，並造成許多高階警官職位大震盪，但桃園市警局龜山分局偵查隊長陳朋翔，卻將前車之鑑視若無物，在敏感時期，還與有「典哥」之稱的正義會中壢分會長，同桌飲酒狂歡，知情人士指出，該名隊長喝多了，更在桌面上口出狂言，和黑道份子大談偵辦案件過程。

▲陳朋翔曾到中壢區轄內銀行教導民眾防詐，如今卻和黑道同流。（圖／翻攝畫面）

本刊調查，去年年底台北市、新北市許多高階警官接受招待，事件爆發後引起社會撻伐，更有許多民眾質疑警方執法立場，但桃園市龜山警分局偵查隊長陳朋翔，卻沒把該事件引以為戒，在去年12月9日晚間，還與在中壢地區有「典哥」之稱的正義會分會長，在酒桌上飲酒聚餐。

該名偵查隊長宛若與正義會副會長相識多年，兩人相談甚歡，甚至喝茫了大肆在酒桌上分享「案件執行過程」，警紀淪喪至此令人譁然。據了解，民國90年間，曾列10大槍擊要犯的段樹文（綽號：小鯽仔），在出獄之後，大動作整併桃園地方角頭，在中壢市成立正義會，並由自己出任總會長，同時在桃園、中壢等地區設立5個分會。

自此，正義會成為桃園地區不可忽視的黑幫勢力，並造成該桃園地區治安烏煙瘴氣，而「典哥」統合中壢、楊梅等黑道分子，並擔任中壢分會長，過去也曾因為圍事的店家遭砸，典哥還以會長名義糾眾砸店，多次找對方尋仇，開槍、持刀砍傷酒店服務人員。

而陳朋翔則是在桃園市警局中壢、龜山等分局，擔任過偵查隊長，但身為偵查隊長本該是地區治安的第一道防線，如今卻和黑道分子同流，讓象徵正義的警徽蒙塵。

對此，陳朋翔透過桃園市警局秘書室坦承，自己是在朋友的邀約下參加，並和該名正義會分會長同桌飲酒，但他針對自己是否喝醉，卻支吾其詞。而對於爆發的警紀事件，桃園市警局則表示，本案將交由督察組進行調查，若經查證，涉有不當言論或違反警察人員與特定對象交往規定者，將秉持不枉不縱原則從嚴懲處，以維護警察風紀。

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