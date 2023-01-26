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風和日麗屏東風景區現人潮　屏東縣警局長蔡文峰前線掌握交通狀況

▲東港警方疏導交通 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警方疏導交通 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

農曆春節10天還有4天，屏東縣境內風和日麗，各風景區往返出現大批遊客，縣警局長蔡文峰一大早就到各主要路口慰問執勤員警的辛勞，掌握交通狀況；而由於前來東港鎮華僑市場、小琉球旅遊及返鄉民眾增多，為使返鄉及前來旅遊的遊客交通順暢，東港警分局除事前縝密規劃交通疏導工作外，更於臺1線、臺17線及東琉碼頭、朝隆路段等機動、彈性實施各項交通疏導管制措施，確保交通順暢。

▲東港警方疏導交通 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警方疏導交通 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

東港警分局表示，臺1線及臺17線部分:預估北返車潮將逐日增加，警方派員於南州鄉臺1線勝利路段沿線擺設交通錐，避免車輛任意違規停車，並在場加強交通疏導；另午後起北上車潮湧現時，臺1線北返車輛，於臺1線左轉勝利路時，可行駛中外兩車道銜接引道至南州交流道，現場輔以LED字幕提醒駕駛朋友，請依現場警察人員指揮「兩車道北上」南州交流道。

▲東港警方疏導交通 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

此外用路人亦可沿臺1線直行2公里由「崁頂交流道」北上進入國道3號，或從臺17線北上林邊交流道，亦可有效避開南州交流道車多路段。

▲東港警方疏導交通 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

東琉碼頭旁有漁會收費停車場及立體停車場， 如民眾往返東港-小琉球，或至華僑市場用餐或是購物，如停車位已滿，建議可將車輛停放進德大橋北端鹽埔漁港沿線路旁，再步行進德大橋沿線欣賞漁港風光，員警將視交通狀況於中山、朝隆路口實施車流管制。

東港警分局長張世儒表示，這次春節連假，各觀光景點及東港漁港、碼頭均湧入大量人潮及車潮，建議外出前可利用「屏東GO好玩APP」查詢道路交通狀況，行車時收聽警察廣播電臺掌握最新資訊，並請駕駛行經路口慢、看、停，行人停、看、聽；開車不喝酒、酒後不開車，另勤洗手、戴口罩、落實實聯制，保護自己與家人的健康。

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