離譜！陸遊客炫耀泰警接機　花7千泰銖「警車開道、幫提行李」

記者任以芳／綜合報導

春節期間，不少大陸民眾選擇出國度假，一名女遊客拍影片炫耀，自己在泰國預訂「警車接機」，不排隊不堵車，加錢就能預定到警察和警車開道服務，網路價大約是7000泰銖，換算大約是1452人民幣。影片上網後引起外界關注，泰國警方立刻徹查，證實確實有警察兼差接機服務。

該名女遊客19日拍影片炫耀事發經過，影片開頭直呼，「泰國真的太離譜！」在網路上訂車，對方竟然問需不需要警車接送服務，當時她半信半疑好奇下訂，落地泰國機場後，出現警察接機提行李、開綠色通道，大陸旅客入境簽證5分鐘搞定。

▲陸女遊客炫耀體驗泰國警察接機服務 。（圖／翻攝 拾荒的村姑微博）

該名女遊客拍攝影片清楚顯示，走出機場後看見一台警車和警用摩托車，兩名身穿泰國警服的警察在外等候，其中一人正臉清楚可見，之後才戴上頭套幫忙拿行李，示意可以坐警車離開，原本三小時路程縮點到一小時，最後還拍照合影，行為十分大膽。

超級離譜過程PO上網後，引起廣大網友關注，甚至泰國網友也無法置信，真的太離譜，有損警方形象。泰國旅遊警察局發言人阿皮查表示，局長下令立即展開調查，初步得知，影片中的警察真有其人，隸屬旅遊警察1處副督察3分隊（負責素萬那普機場）的Sompol警上尉。

根據陸媒《觀察者》報導指出，泰國旅遊警察局局長已下令進行嚴肅調查，並且感謝所有媒體和公眾對警察不當行為的調查和報導，將對有此類行為的警察進行調查和處罰。