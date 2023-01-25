屏鵝公路春節交通「領航員」　建興所所長李天寶…用路人按讚

▲枋寮警分局建興所所長李天寶疏導交通 。（圖／枋寮警分局提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局枋寮分局所轄台1線屏鵝公路，是通往墾丁、台東必經要道，而建興派出所擔負枋寮分局轄區台1線水底寮五岔路口車潮疏導最重要的工作。所長李天寶到任超過3年，累積執行上百場次的調撥車道交通疏導措施，常常犧牲假日，全力投入交通疏導勤務，讓用路人感動搖下車窗按讚。

建興派出所管轄台1線水底寮路段是台1線與台17線往恆春、墾丁及台東的車流的五叉路口匯集點，每當春節期間或連續假期大量車潮湧現，枋寮警分局會採取調撥車道、分流措施引導車流順利通過，而這些措施都倚賴有經驗及專業的員警執行燈控及指揮手勢，彈性疏導南北及東西向車流行進才能奏效。

經統計昨（24）日北返車流從13時開始大量湧現，持續到晚上23時，每小時車次均逾2000輛。今（25）日ㄧ早7時，南下車流便湧現，經統計上午7-8時台1線水底寮五岔路口湧現出遊車潮達2200輛車次，警方於上午7時許開始燈控長綠疏導，於8時25分執行調撥車道措施。

而所長李天寶，天還未亮又到路口監測車流並協調三工處擺設調撥車道。也因為有所長帶領員警的點滴付出，才能讓駕駛人出遊、返鄉能夠更順利、更安全。在執勤中，不時有駕駛人搖下車窗對他說辛苦了，或是大聲喊警察加油，都讓他及執 勤的同仁備感窩心，感到辛苦有了回饋，一切都值得。