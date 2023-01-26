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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／獲蔡英文、賴清德信任　林佳龍接總統府秘書長扛府黨溝通

林佳龍。（圖／ETtoday資料照）

▲前台中市長林佳龍獲得賴清德、蔡英文信任，將接下總統府秘書長一職。（圖／ETtoday資料照）

記者陳家祥／台北報導

總統府昨證實，蔡英文總統已正式徵詢前副總統陳建仁出任行政院長，內閣改組的作業隨即啟動。而據了解，蔡英文今也約見前交通部長林佳龍，林在兩人會面後，已同意接任總統府秘書長，其中最大的關鍵是，民進黨已進入「府黨分治」時代，需要有一人居中協調府院黨三方，特別是府黨之間，而林佳龍正好是總統蔡英文與身兼黨主席的副總統賴清德，2人都能信任的人選。

知情人士透露，林佳龍在2022年九合一選舉落敗後，對於其個人未來生涯發展相當豁達，「林佳龍真的沒有去爭取任何職位，主要是希望讓總統有充分的空間佈局」；該人士表示，事實上，林佳龍在選後就很少主動談論時事，臉書也幾乎都停止更新，為的就是避免給外界貼上搶位子的標籤。

據了解，蔡英文、賴清德都希望林佳龍能接任總統府秘書長，所以自選舉結束後，蔡、賴2人也多次勸進林。檯面上曝光的就有蔡英文約見的動作，事實上，連賴清德也曾跟林佳龍提過此事，希望林能接下府秘書長的職務，但當時林認為，民進黨在九合一慘敗，檢討敗選原因，會比他個人出任哪一個位置重要，所以除了公開支持賴清德參選黨主席之外，林佳龍並沒有去想自己的角色 。

由於林佳龍過去對接任府秘書長一職，並沒有真正鬆口，所以蔡英文在確認閣揆人選後，於26日上午第二度約見林佳龍，徵詢其出任總統府秘書長的意願，而林也在會面時同意扛起未來攸關蔡政府施政順暢與否的橫向溝通工作。

據了解，林佳龍是蔡英文、賴清德2人都可以接受的人選，2人都希望他接下總統府秘書長的工作。主要考量還是因為蔡英文任期僅剩1年多，在賴清德接任黨主席後，民進黨已走向「府黨分治」時代，所以未來府院黨步調能否一致，攸關2024選舉的成敗，所以總統府秘書長雖是幕僚長，但在現階段確是至關重要的角色，負有在府院黨之間調和鼎鼐的大任。

知情人士指出，過去蔡英文身兼黨主席，她亦對行政院長蘇貞昌充分授權，所以「英蘇體制」是強勢組合，但未來府黨分治，執政團隊在運作上勢必不會如過去般順暢，此時就需要有人居間進行協調的工作、扮演關鍵齒輪，可大大強化順暢度，正好林佳龍是蔡英文、賴清德都信任的人選。

另外，林佳龍過去在2000年時曾擔任過國安會諮詢委員，對國際、兩岸、國防等事物均不陌生；此外，也在前總統陳水扁時代當過總統府副秘書長，對總統府內的工作也熟悉，所以可以在國際、兩岸等事務上襄助總統。

知情人士也分析，事實上有很多人勸進林佳龍入府，因為他已有地方首長、閣員歷練，而府秘書長等於是補足其政治資歷的重要部分，「對他而言是加分」，更可以讓林佳龍在未來政治發展路上，進可攻退可守。

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