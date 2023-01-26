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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兜了一圈還是「仁燦配」？　趙少康轟：推銷兼詐騙的不倫內閣

▲▼中廣董事長趙少康。（圖／趙少康辦公室提供）

▲中廣董事長趙少康。（圖／趙少康辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文農曆春節期間啟動內閣徵詢作業，由前副總統陳建仁接任新閣揆，桃園市前市長鄭文燦則任行政院副院長。中廣董事長趙少康痛批，裝神弄鬼折騰了一大圈，結果還是陳建仁加鄭文燦兩人，但他們各有各的問題，陳建仁涉商業不倫與宗教不倫，而鄭文燦涉學術不倫與政治不倫，合起來組成一個「推銷兼詐騙」的「不倫內閣」。

針對新內閣名單，趙少康26日透過臉書發文痛批，蔡英文裝神弄鬼折騰了一大圈，結果還是陳建仁加鄭文燦兩人，但因這兩人各有各的問題，只好故弄玄虛耍弄一番。舉國人才濟濟，只有民進黨權力越大而人才越少，進了政治沼澤之後就派系分權、分贓，終至無人可用的窘境。

趙少康開嗆，陳建仁頂著學術光環，大力鼓吹高端，讓高端股價一飛沖天，每股從30漲到400元，市值從30億漲到800億，高舉「愛台灣打高端」，私下卻「五鬼搬運大搞內線」，高端弊案未清，涉及「商業不倫」的陳建仁有什麼資格擔任行政院長？此外，陳建仁更假傳上帝旨意，說什麼「天主要我幫助鄭運鵬」，結果鄭運鵬落選，根本褻瀆天主，使天主教蒙羞，「宗教不倫」的陳建仁連當一個教友都不夠格，當什麼行政院長？

趙少康更痛批鄭文燦，台大畢業本來就夠了，看到國安局長陳明通便見獵心喜，以為台大碩士學位可以輕易由天而降，認為抄大陸的論文神不知鬼不覺，誰知道聰明反被聰明誤，倒楣碰到一個游智斌神抓鬼。鄭文燦偷抄論文詐騙台大學位是「學術不倫」；偷抄中國大陸的論文，以敵為師又罪加一等，是「政治不倫」。

「蔡英文應該是山窮水盡了，才會推出這樣一個難看的不倫內閣。」趙少康狠酸，陳建仁涉商業不倫及宗教不倫；鄭文燦則涉學術不倫及政治不倫，這兩位加起來起碼有四大不倫，合起來組成一個「推銷兼詐騙」的「不倫內閣」。

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