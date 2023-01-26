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同安街跨堤天橋含無障礙升降梯完工　春節輕鬆出遊好選擇　

▲▼同安街跨堤天橋含無障礙升降梯。（圖／台北市工務局新建工程處提供）

▲同安街跨堤天橋含無障礙升降梯。（圖／台北市工務局新建工程處提供）

記者江采蓁／綜合報導

臺北市的紀州庵古蹟與附近的古亭河濱公園，在市府工務局新建工程處辦理的同安街跨堤人行天橋含無障礙升降梯完成後，往來更加便利，適合春節期間一家老少，或是鐵馬族、輪椅族出遊，可以來到此地，進行一趟愜意的河岸風光巡禮。

新工處規設科科長郭玉仙表示，為因應高齡化社會來臨，配合老弱婦孺、行動不便者及騎乘自行車之需求，新工處在中正區的同安街及水源路口靠紀州庵側，新建跨越水源快速道路及新店溪堤防的人行天橋1座含堤內、堤外各1部無障礙升降梯，完成後提供友善的通行空間讓市定古蹟紀州庵與古亭河濱公園的地景串聯，大幅提升往來便利性。

郭玉仙指出，此工程完成後，探訪紀州庵古蹟再順遊河濱公園，成了更大眾化的遊憩路線，原本高聳樓梯，使輪椅族、嬰兒車無法跨越的障礙，現在都迎刃而解。她提到，市民朋友可輕鬆的登上天橋，俯瞰水源快速道路絡繹不絕的車流、紀州庵日式建築之美及開闊的新店溪河岸風光，再下到河濱公園，或是行至紀州庵漫步悠遊騎；騎士們亦能直接搭無障礙升降梯來到古亭河濱公園享受迎風的感覺，騎累了再回到紀州庵文學森林休憩。

郭玉仙強調，因為有了無障礙升降梯，讓更多人可以親近古蹟周邊的文學氣息並體驗溪畔景色，新春出遊，不妨可以來一場輕鬆愜意的古蹟及河濱共遊之旅。

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