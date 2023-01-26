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超狂懶人包！「高雄美食聖經地圖」來了　從餐廳到在地小吃通通有

▲▼老饕帶路！「高雄美食聖經地圖」來了，從餐廳到在地小吃通通有。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲廣東汕頭勝味牛肉店的牛肉鍋，是知名樂團五月天的愛店。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄美食聖經地圖來了！高雄觀光局先前舉辦高雄日嚐366美食活動，以13類主題邀請全國民眾齊來推薦心中的高雄味，共收到熱推近2萬道高雄美食菜餚，透過「民眾提名推薦」、「肚肚dudoo餐飲系統」數據、「GOOGLE關鍵字」及「網路評價」等大數據交叉比對，再結合36位「跨界名人」及「美食專家」專業推薦，淬選出在地高雄好味。

▲▼老饕帶路！「高雄美食聖經地圖」來了，從餐廳到在地小吃通通有。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲▼千呼萬喚的港都美食聖經終於問世。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼老饕帶路！「高雄美食聖經地圖」來了，從餐廳到在地小吃通通有。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄飲食文化豐富多元，各式料理琳瑯滿目，有古早味、異國美食也有新創料理。去年「米其林指南」首度公布高雄的星級與入選餐廳及必比登推介，展現高雄在地美食文化，已獲世界級美食聖經的關注，而深耕近一年的日嚐366美食活動，依在地多元的料理風格及種類，歸納出13種主題的特色美食。

▲▼老饕帶路！「高雄美食聖經地圖」來了，從餐廳到在地小吃通通有。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲海慶海鮮墨魚炒飯。（圖／記者賴文萱翻攝）

親朋好友聚餐首選的「人氣海味熱炒」類別中，「海慶海產」的海鮮每日從澎湖新鮮直送，其中獲選推薦的人氣美食「墨魚炒飯」，一入口即是濃郁的墨魚香氣，米飯口感適中帶有海鮮甜味；還有入選米其林餐廳的蟳之屋「鹽酥蟳」也是頗受好評的人氣料理。

▲▼老饕帶路！「高雄美食聖經地圖」來了，從餐廳到在地小吃通通有。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲禾苑蔗片冰招牌饗宴蔗片冰圖。（圖／記者賴文萱翻攝）

在不可或缺的「飲料冰品」類別中，禾苑蔗片冰的「招牌饗宴蔗片冰」，擁有獨特炭香及甘蔗自然甜度，獲得知名美食部落客左豪大推。

而「中華一番」的傳統中式料理美味，資深美食記者顏怡今則推薦翠園粵菜餐廳的「當紅脆皮雞」，酥脆外皮、汁多肉嫩的脆皮雞，不管是淋上檸檬汁或沾白胡椒都相當美味！

▲▼老饕帶路！「高雄美食聖經地圖」來了，從餐廳到在地小吃通通有。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲小明星 Little star Diner 辣味油封蕃茄堅果燉飯。（圖／記者賴文萱翻攝）

在「健康系素食」類別中，鹽埕區小明星Little star Diner的經典料點「辣味油封蕃茄堅果燉飯」，顛覆不少人對素食的想像，也獲得LA RUE文創設計執行長Eric的肯定：獲得必比登推薦的仙香飲食店主廚陳勇孝也力推，位於甲仙區中南蔬坊的「芋筍燒猴頭菇」，是值得前往品嚐的蔬食好味。

「在地小食」類別中，「小暫渡米糕四神湯」、鹽埕區「無名蔥油餅」、茄萣的「邵陽燒餅」、瑞豐夜市的「沖繩酥炸大魷魚」，及小林雞肉飯店可吃到整塊軟嫩魚肉內餡的「魚肚丸湯」，都是在地人必吃推薦。

冬天暖胃必備的「冷熱都要來一鍋」火鍋類名單中，主打特色鍋物的「小媳婦鐵鍋燉」、「汕頭泉成沙茶火鍋」、「老四川巴蜀麻辣燙」都獲得眾多網友熱推。

而堅持使用溫體牛肉飄香60年的老店「廣東汕頭勝味牛肉店」牛肉鍋也受到老饕一致推薦，還是知名樂團五月天的愛店。

▲▼山城食坊的擂茶飯。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲山城食坊的擂茶飯。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄的多元文化造就不少異國美食遍地開花，像是「東南亞美食祭」中，獲得必比登推介的帕泰padthai的「雞排炒河粉」、香料女王陳愛玲推薦的山城食坊「擂茶飯」、江鳥紅輕鬆食堂的「馬來肉骨茶燉肉鍋」。

▲▼老饕帶路！「高雄美食聖經地圖」來了，從餐廳到在地小吃通通有。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲貝佛街餐酒坊的「漁伕的菜籃」。（圖／記者賴文萱翻攝）

「異國料理」推薦名單中，旅行長工頭堅推薦的Belfort Bistro 貝佛街餐酒坊的「漁伕的菜籃」，菜籃內豐盛的海鮮炸物有軟殼蟹、花枝、蝦及薯條，搭配塔塔醬別有一番風味。還有「日韓料理」中的夯店「柒壹喫堂」的蔥樂蝦卵烤松阪豬肉，特別誘人。

▲▼老饕帶路！「高雄美食聖經地圖」來了，從餐廳到在地小吃通通有。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柒壹喫堂的蔥樂蝦卵烤松阪豬肉。（圖／記者賴文萱翻攝）

▼PAVO Lounge Bistro 餐酒館生鮪魚墨西哥玉米餅。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼老饕帶路！「高雄美食聖經地圖」來了，從餐廳到在地小吃通通有。（圖／記者賴文萱翻攝）

其他還有「來點儀式感」類別中，PAVO Lounge Bistro 餐‧酒館的「生鮪魚墨西哥玉米餅」；「港都甜在心」類別中，承Sho料理長藤本詳一青睞的「邱媽媽脆皮甜甜圈」及莎士比亞烘焙坊的「心蛋黃酥」，都是排隊料理。

▲▼老饕帶路！「高雄美食聖經地圖」來了，從餐廳到在地小吃通通有。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲邱媽媽脆皮甜甜圈。（圖／記者賴文萱翻攝）

而在「懷舊古早味」中，受到一致好評的三代春捲、老牌白糖粿、尚芳土魠魚羹、祥鈺樓的蔥油餅、興隆居的湯包、夜上海的雞腿飯、未來料理人Michael Lee 推薦的「文記左營上海蘿蔔酥餅」都不容錯過。

▲▼老饕帶路！「高雄美食聖經地圖」來了，從餐廳到在地小吃通通有。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲文記左營上海的蘿蔔酥餅。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，「寶島美食」類別中，六龜區「蝶。Svongvong手感烘焙」的「紅藜魯凱香水麵包」，及位於田寮區頭前園餐廳的「泥火山雞」也都非常值得前往品嚐。

▼老饕帶路！「高雄美食聖經地圖」來了，從餐廳到在地小吃通通有。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼老饕帶路！「高雄美食聖經地圖」來了，從餐廳到在地小吃通通有。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼老饕帶路！「高雄美食聖經地圖」來了，從餐廳到在地小吃通通有。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼老饕帶路！「高雄美食聖經地圖」來了，從餐廳到在地小吃通通有。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼老饕帶路！「高雄美食聖經地圖」來了，從餐廳到在地小吃通通有。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲▼老饕帶路！「高雄美食聖經地圖」來了，從餐廳到在地小吃通通有。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼老饕帶路！「高雄美食聖經地圖」來了，從餐廳到在地小吃通通有。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼老饕帶路！「高雄美食聖經地圖」來了，從餐廳到在地小吃通通有。（圖／記者賴文萱翻攝）

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