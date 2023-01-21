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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃瀞瑩、林珍羽煮年菜陪過除夕夜　柯文哲、陳佩琪當評審爆笑料

記者蘇晏男／台北報導

除夕夜除與家人團聚圍爐外，在社群媒體上曬年菜，與眾多網友比拚也成了近年標配的過年行程之一。民眾黨今年也要「花式曬年菜」，找來新科議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪、李國璋、宋品瑩一同錄製過年料理節目《眾華一番》，更邀請黨主席柯文哲、柯文哲夫人陳佩琪以及前北市發言人陳智菡擔任評審團，鑑定新科議員們是否能端出符合他們口味的年菜料理。

▲民眾黨《眾華一番》。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨《眾華一番》節目畫面。（圖／民眾黨提供，下同）

節目中，6位議員們隨機抽籤分成兩隊，並各自端出「紅燒獅子頭」及「創意魚料理」等兩道年菜料理，來挑戰評審們的味蕾。但節目從抽籤分組時便出乎意料，柯文哲隨口說出「那就男生一隊、女生一隊吧」，竟精準預言抽籤結果，剛好分為空心菜隊—陳宥丞、張志豪、李國璋；大頭菜隊—黃瀞瑩、林珍羽、宋品瑩。

分組完成後首先進行第一道料理「紅燒獅子頭」的備料、烹煮工作，兩隊人馬也立刻發揮團隊合作的精神，分配好各自負責的料理工作；立刻看出誰平時有在做飯，不熟悉的就負責洗菜或配菜的「雕花」，柯文哲以及陳佩琪甚至來擔任神助手，過程中笑料不斷。

在節目進行到一半時，其中一隊竟發生「跳電」的尷尬狀況，柯文哲當場狂笑，意有所指的說是「隊名問題」；但選手們並沒有坐以待斃，轉移陣地另起爐灶並在時限內完成料理，危機處理的能力讓大家刮目相看。至於在「創意魚料理」的部分，節目組僅提供石斑魚、調味料、辛香料等食材，讓兩隊各自發揮料理創意，沒想到兩隊都有十足的把握端出最佳料理，烹製區飄出陣陣香味，驚訝全場。

究竟是空心菜隊還是大頭菜隊可以征服挑嘴評審們的味蕾，贏得獎狀和臂章呢？除夕夜（1/21）晚上7時鎖定民眾黨YouTube官方頻道《民眾之聲》，一起線上圍爐收看《眾華一番》年菜料理大對決。

▲▼民眾黨《眾華一番》。（圖／民眾黨提供）

▲▼民眾黨《眾華一番》。（圖／民眾黨提供）

▲▼民眾黨《眾華一番》。（圖／民眾黨提供）

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