垃圾車放假、年菜廚餘怎麼辦？家事達人揭「2招」無痛處理

▲年菜吃的豐盛，廚餘勢必也多。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者胡至欣／整理報導

過年親友團聚少不了滿桌子年菜，但是一頓大魚大肉吃下來，難免會有吃剩的殘渣廚餘，但是今年連假長達10天，垃圾車也要放假，各縣市垃圾清運時間、天數不一，廚餘無法即時處理，在室溫下就容易發臭怎麼辦？家事達人486先生分享2招「無痛處理」小撇步。

年菜吃的豐盛，廚餘勢必也多，所以烹調食物時應採「吃多少、煮多少」適量原則，減少食物浪費和廚餘產生。廚餘回收前應先濾除水分，盡量保持乾燥狀態可減少異味。最簡單的方式是利用家用廚餘機，透過熱烘、研磨、除臭、乾燥，大幅減少廚餘體積同時消臭，適合平常無法配合垃圾車的家庭。

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▲使用廚餘機能大幅減少廚餘體積同時消臭。（圖／486團購提供；下同）

如果家中沒有廚餘機，也別擔心！動動手雙，把廚餘裝入塑膠袋並先「旋轉袋身」再將袋口綑綁，或直接使用密封袋，減少空氣進入，接著用報紙進行包裹，吸收水分並減少臭味；若冰箱空間足夠，建議可放入冷凍庫中。

再進階一點，可以把廚餘變身堆肥再利用。使用家中常見的塑膠桶將底部打洞作為堆肥桶，先舖上約6公分的土壤，再將果皮、菜葉、蝦殼、剩飯等廚餘瀝乾水分後鋪平，上面再鋪土壤壓實，以一層土壤、一層廚餘的順序重複堆疊，最後鋪上7至8公分厚的土壤後加蓋，並用重物壓緊，約等候三個月至半年。

若有廚餘機則更為便利，機器處理完成後的乾燥廚餘需經過一週「熟化」過程成為堆肥，將堆肥和土壤以1:10的比例混和，土壤中的微生物可持續分解釋放堆肥中的營養素，建議混合四周後再進行栽種以避免「燒根」。

▲年菜外包裝盒拆開壓扁並做好紙類回收，有效減少垃圾體積。

另外，針對家庭廢棄物，他也提醒購買冷凍年菜宅圍爐的民眾，拆開包裝後，應將外盒壓平、拋棄式食物容器沖洗乾淨後採堆疊的方式再丟棄，能有效減少垃圾體積。清潔劑、洗髮精用完後選購量販包裝也能減少垃圾量。

做好垃圾回收分類能騰出大量垃圾袋空間，尤其是常見的紙類和瓶罐容器。特別注意圍爐常使用的卡式爐瓦斯罐和家用滅火器屬高壓容器應分開回收，行動電源、廢乾電池、日光燈管等也應與一般垃圾分開處理。