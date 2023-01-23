一張神圖吃遍高雄美食！　20家必比登「交通攻略」曝光

▲老店「柏弘肉燥」入選必比登推介名單。（圖／米其林指南提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄去年首度被納入「紅色美食聖經」《2022年米其林指南》的評鑑城市，率先公布的必比登推介名單中，共有20間美食名店入選。高雄市交通局也整理出一張交通攻略神級圖卡，只要搭捷運到站，搭配YouBike 2.0就能輕鬆吃遍美食。

高雄共有20間「物有所值」的美食店家入選，臺灣菜品項更是4個城市之冠，其中肉燥飯霸主柏弘肉燥、傳承三代的橋仔頭黃家肉燥飯、50年老店弘記肉燥飯舖，也都曾榮獲高雄十大肉燥飯殊榮，更是市長深藏的口袋名單，曾連續吃上2天。

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▲「柏弘肉燥」也是高雄市長陳其邁的口袋名單 。（圖／高雄市觀光局提供）

臺灣菜部份有9家入選，分別是「牛老大涮牛肉」、「柏弘肉燥」、「湖東牛肉」、「舊市羊肉」、「橋邊鵝肉」、「雞伯」、「老新台菜」、「仙香飲食店」、「雲來坊」。

小吃類有6家入選，「北港蔡三代筒仔米糕」、「菜粽李」、「正宗鴨肉飯」、「橋仔頭黃家肉燥飯」、「鴨肉珍」、「弘記肉燥飯舖」。

▲橋邊鵝肉入選必比登推介名單。（圖／橋邊鵝肉提供）

在鹽埕屹立80年的老店「鄭家切仔麵」、以現做牛肉麵疙瘩知名的「龍舫牛肉麵疙瘩」，也在麵食類替高雄掙得一席之地；最後，以炒河粉與泰咖啡為推薦菜色的「帕泰」、提供創意細膩川菜的「蜀府掌櫃」、及以現點現包的招牌蒸餃聞名的「楊寶寶蒸餃」也都榜上有名。

▲老饕快收下！一張圖吃爆高雄20家必比登美食。（圖／翻攝自高雄市交通局臉書）

高雄市交通局也整理出20家必比登交通攻略地圖，透過公共運輸就能吃遍地圖上的美食。圖卡上清楚標記出捷運站別，再搭配公車路線或是租借YouBike 2.0，就能輕鬆到站。

事實上，高市府為鼓勵學生使用綠色運具，高雄市籍學校大專院校以下學生騎乘YouBike2.0前30分鐘還享有免費優惠，且此優惠將延長至2023年12月底，學生持一卡通數位學生證、一卡通高雄學生認同卡或高雄兒童卡即可免費騎乘30分鐘。

▲精緻臺菜無菜單料理「老新台菜」入選必比登推介名單。（圖／老新台菜提供）

▲雲來坊招牌菜蝦仁滑蛋採用新鮮蝦仁與香濃雞蛋製作。（圖／米其林指南提供）