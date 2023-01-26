免人擠人！到大安森林公園「活水飛輪」燃燒脂肪　還能欣賞落羽松

▲大安森林公園美麗的落羽松。（圖／台北市工務局公園處提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

春節期間除了正餐外，還有許多好吃的甜鹹零食，熱量驚人，若是不留意，年假後的身材恐怕一去不復返，若想消耗大吃大喝產生的熱量，卻又不想開車出去人擠人，台北市公園處推薦來場大安森林公園輕旅行，欣賞公園美麗景致的同時，也可以運動舒展身體，有益身心健康。

台北市公園處介紹，交通便捷的大安森林公園，成為了民眾漫步運動的好去處，公園內的活水飛輪等著民眾挑戰，和家人或朋友一起消耗多餘脂肪；造型新穎且顏色亮眼的活水飛輪，就像是一座戶外健身房，讓民眾踩踏飛輪同時，還能聆聽鳥笛的嗚嗚聲、觀察水花的變化，並欣賞周邊的自然生態，瘦身又紓壓，是室內健身房無法享受到的生活體驗。

而爸爸媽媽也能帶小朋友到園內的「森林之王遊戲場」放電，以「森林狂想曲」為設計主軸，遊戲場的亮點「森林之王」結合吊橋、攀岩及不同高度滑梯的木屋，難度及刺激程度不一，等著孩子們來體驗挑戰；另有站坐都好玩的「旋轉台」、每來必排隊的「飛天鞦韆」等有趣遊具設施，讓孩子們瞬間化身為小動物，在森林中冒險遊玩。



青年公園管理所王淑雅主任補充道，來大安森林公園活動筋骨後，也別忘了漫步欣賞其他公園內的好景緻，大生態池在進行水質及周邊景觀改善後，營造呈現一處落羽松秘境；屹立池畔的落羽松將於年節期間展現鮮豔的秋冬衣裝，結合高架木棧道景觀台，交織成如詩如畫的景色，等著路過的遊客前來欣賞。