支持者眾多！蔣萬安初一走訪台北各宮廟　曝內心「最大心願」

▲台北市長蔣萬安走訪台灣省城隍廟。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

今日為大年初一，台北市長蔣萬安春節拜廟行程滿檔，早上8時就先走訪文昌宮、廣照宮等地方，中午再到台灣省城隍廟。被問到昨（21）日除夕夜與家人如何度過？蔣萬安表示，今年全家團圓吃年夜飯，且是「二寶」蔣得宇首度與爺爺奶奶拜年，由於滿一歲半會走路、拱手拜拜，相當可愛。

蔣萬安22日中午走訪台灣省城隍廟，只見現場信眾眾多，紛紛停留下來等待蔣萬安到場；而蔣萬安約於11時左右抵達，一旁早已站滿支持者，外頭也排滿信眾等待蔣萬安發小紅包。

被問到昨日除夕夜與家人如何度過？有沒有吃到年夜飯？蔣萬安表示，昨天晚上全家團聚，與爸爸、媽媽、姊姊和孩子們一同團聚吃年夜飯，非常溫馨，也準備了豐盛晚餐一同團圓，是非常有意義的事情；且今年是「二寶」蔣得宇首度與爺爺奶奶拜年，一歲半會走路、拱手拜拜，非常可愛，所以全家在一起很開心。

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）

而今天為當選市長後首度拜廟，被問及最大心願為何？蔣萬安說，今天開春第一天就走訪台北市各個宮廟，從一早的文昌宮、廣照宮、龍山寺、青山宮、天后宮到台灣省城隍廟，接下來還有許多的宮廟走訪，就是跟市民朋友拜年恭喜，也祈求新的一年風調雨順、四時無災，民眾安居樂業，同時也感受到民眾滿滿的熱情，祝福市民新的一年鴻圖大展、平安健康。

媒體追問，稍後要到霞海城隍廟、慈祐宮，由於妻子石舫亘預產期快到，會不會幫老婆拜個註生娘娘？蔣萬安直言，「當然會阿！」到每個宮廟都希望家人平安健康，也祝福所有的市民身體健康、萬事如意。

另外，關於稍早在龍山寺與國民黨主席朱立倫合體時，只見蔣萬安人氣比較高，會不會由他來帶動2024總統大選人氣？蔣萬安回應，今天走訪宮廟就是希望祝福大家，祈求新的一年可以四時無災、大家平平安安，順利度個好年，也感受到民眾滿滿的熱情，祝福家人平安健康，這個是最重要也最有意義的事。