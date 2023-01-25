過年台南走春出遊　左鎮化石園區尋寶創意防火宣導

▲台南市消防局第四大隊左鎮分隊，利用民眾春節走春人潮眾多，前往化石園區辦理春節防火暨創意宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南左鎮化石園區是國內第一座化石博物館，裡面展覽包羅萬象，參觀博物館的同時，也能將時光倒轉回遠古時代，一直是大朋友小朋友喜歡的著名旅遊地點，消防局第四大隊左鎮分隊，利用民眾春節走春人潮眾多，前往化石園區辦理春節防火暨創意宣導活動。

左鎮消防隊人員利用園區既有恐龍骨頭展，發想類開採化石的體驗，吸引參訪民眾的目光，在大家參與體驗的同時，也藉機宣導防火、防災知識，並於現場發送宣導精美小物。

鑑於日前因用火不慎造成寶貴的生命罹難，宣導人員也提醒民眾，家中的孩童避免單獨留在家中，而家中長者也不可忽視，須多留意防火安全，建議裝設「住宅用火災警報器」，盡可能居住在避難層，如火災發生才能及時反應避難；再者，烹調食物時一定要養成「人離火熄」的習慣，避免因忘記，造成爐火火災。

消防局第四大隊大隊長蔡國保表示：每年的防火宣導活動推陳出新，目的就是在提升民眾用火用電的注意，提升防火宣導的質量。也提醒居家安裝火災警報器重要性，並於冬天使用熱水器仍應保持通風，避免一氧化碳中毒及使用電暖爐取暖，務必遠離可燃物。

消防局李明峯局長亦表示：宣導活動富含娛樂性，讓民眾在歡笑中也能學習到各項防火防災知識，希望防火防災安全觀念能從小開始紮根，慢慢地成長茁壯。