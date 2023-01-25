兔年台南漫步落羽松秘境　尋訪紙塑小精靈

▲農曆年到六甲賞落羽松秘境及花海，也別忘了欣賞點綴其間的環保美學裝置作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新春來到，台南市六甲區落羽松林是熱門走春景點之一，今年走在落羽松林裡還會發現南瓜馬車、糖果屋、綠野仙蹤系列等可愛的公仔，這全是台南市環保局美學班以回收保麗龍、回收紙製成的紙塑品，農曆年到六甲賞落羽松秘境及花海，也別忘了欣賞點綴其間的環保美學裝置作品！

市長黃偉哲表示，六甲落羽松美景近年打出名號，是網紅拍照打卡景點，更是適合親子出遊的好地方，歡迎利用農曆年連假來六甲走走，尋訪藏身在落羽松裡的回收紙塑小精靈。

環保局表示，六甲區公所已連續兩年訂製環保美學作品，一件是以虎年生肖為主題所打造的吉祥物「稻鶴小虎」(手捧火鶴花與手握稻穗)，後續又以在地農產火鶴花及落羽松發想，製作「火鶴花瓶」，意喻祈福平安，兩件客製化作品受到民眾高度好評，紛紛拍照、打卡。今年區公所新春期間在落羽松林一帶推出「來稻六甲松鶴玩．悠遊浪漫落羽松」活動，特地向環保局借了17件紙塑作品佈展，它們隱藏在2.7公頃落羽松季活動的花海中，等您來尋寶。

台南市環保局2007年成立美學班，推動全國首創的「垃圾美學」即「環保新美學」，以倡導環保生活化及資源循環再利用觀念，陸續以回收保麗龍、碎紙、窗簾布或沙發皮邊角料進行回收藝術創作，其中以保麗龍及碎紙製成的紙塑公仔最受歡迎，2016年起開放各單位借用展出，有效減少活動所產生的垃圾，1年約可回收再利用3噸的廢棄物。

環保局長許仁澤指出，2022年美學班已協助5處公私單位製作了近30件的客製化紙塑公仔，如海安路啤酒節串燒，保署巡田水馬桶獎座化、各式鳥類客製化、黑面琵鷺、南瓜及西瓜桌椅、海巡署南部分屬虎年吉祥物製作等。希望今年有更多公、私立單位辦活動佈置時租用與訂製紙塑公仔，節能又減碳。

環保局補充，若想製作屬於自己的紙塑公仔或租用各式紙塑作品，可電洽美學班06．2574207，或至資源回收全民動起來網站查詢。