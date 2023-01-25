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台南關廟區大潭埤旺萊公園　學甲區華宗公園特色遊戲場年後開工

▲台南市關廟區大潭埤旺萊公園、學甲區華宗公園已完成發包作業，將分別以地方特色及需求為發想，增建特色遊戲區，春節後開工。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市關廟區大潭埤旺萊公園、學甲區華宗公園已完成發包作業，將分別以地方特色及需求為發想，增建特色遊戲區，春節後開工。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023年開春，台南市政府打造區里公園特色遊戲場啟動！關廟區大潭埤旺萊公園、學甲區華宗公園已完成發包作業，將分別以地方特色及需求為發想，增建特色遊戲區，春節後開工。

台南市長黃偉哲在一區一公園的政策主軸上，為提供台南市的孩子都能有一個美好快樂的童年回憶，進一步積極推動打造公園特色遊戲場；在市府預算有限的情況下，除新闢大型特色公園，也因應需求逐步在區里公園內增建特色遊戲場。

▲台南市關廟區大潭埤旺萊公園、學甲區華宗公園已完成發包作業，將分別以地方特色及需求為發想，增建特色遊戲區，春節後開工。 （圖／記者林悅翻攝，下同）
關廟區大潭埤旺萊公園入口處有個大大的鳳梨地標，十分引人注目，佔地寬廣達25公頃，周圍環繞著大潭埤，湖光水色景色怡人；公園有大片草皮、林蔭茂密，最吸引大家的就是有遮陽棚的戲水池，暑假開放戲水，遊客如織，屬於親水觀光公園；近年「我的婆婆怎麼那麼可愛」電視劇在大潭埤取景，更風光一時。為發展觀光，並提供兒童遊樂區，市府今年也編列720萬元預算，在面積0.12公頃的旺萊公園內增設特色遊戲場，以達到公園多樣面貌及豐富性。

工務局表示，關廟區為台灣鳳梨主要產區之一，遊戲場設施以「鳳梨派對小屋」為主要遊戲塔，以造型鳳梨冠及鳳梨紋打造鳳梨表面樣態，增加小朋友遊戲的趣味性，並展現關廟區特有的鳳梨文化。

▲台南市關廟區大潭埤旺萊公園、學甲區華宗公園已完成發包作業，將分別以地方特色及需求為發想，增建特色遊戲區，春節後開工。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，學甲區華宗公園，鄰近學甲區公所、綜合體育館，周圍住宅區林立，為典型的鄰里公園，腹地小，園內有蓋一座涼亭、舖設一條健走步道，居民經常前往休閒散步，因沒有設置遊戲場，缺乏當地親子同樂場域；因此，市府今年編列500萬元預算增設特色遊戲區，以豐富多樣性小單元構組合成，藉由滑溜、攀爬、擺盪的遊樂設施，提供親子同樂的遊憩場所，也讓孩童可以盡情揮灑體力與歡樂。

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